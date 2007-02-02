بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه های خراسان رضوی به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این بیانیه آمده است : انقلاب اسلامی ایران در زمانی رخ داد که اندیشه حاکم بر قرن بیستم (یعنی اندیشه غیردینی و سکولاریسم وقوع آن را محتمل نمی دانست. انقلابی که به جرات می توان گفت مهمترین حرکت اسلامی و جنبش انقلابی در تاریخ اسلام در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) بوده است.

پس از گذشت بیش از هزار و 400 سال دور بودن اسلام از صحنه حکومت، بار دیگر حکومتی مبتنی بر اسلام و قرآن حاکمیت یافت و مردم مظلومی که سالها طولانی سلطنت و پادشاهی حکام جائر و ستمگر را تحمل کرده بودند و روز به روز شاهد از میان رفتن احکام و مقررات الهی و ارزش های انسانی بودند، نتیجه مبارزات سخت و طاقت فرسای خود و آزار و شکنجه های فرزندان مبارز و برومند خویش را که همان سرنگونی رژیم پهلوی بود به چشم دیدند.

قیام اسلامی مردم رژیمی را سرنگون ساخت که تا دندان مسلح و مورد حمایت قدرت های استکباری خصوصاً آمریکای ستمگر اسرائیل جنایتکار و کشورهای مرتجع و وابسته منطقه بود.

اکنون با گذشت 28 سال از عمر با برکت این انقلاب هنوز زخم خوردگان از انقلاب دست از توطئه چینی برنداشته و مدام در حال برنامه ریزی علیه آن هستند چرا که ثمره های انقلاب اسلامی علاوه بر داخل کشور به تدریج میوه های خود را در منطقه و کشورهایی چون لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان نشان می دهد. حتی اثرات انقلاب در حیات خلوت آمریکا یعنی آمریکای لاتین نیز خواب راحت را از چشم سردمداران شیطان بزرگ ربوده است.

حال که در آستانه سالگرد پیروزی این انقلاب شکوهمند قرار داریم فرصت را مغتنم شمرده و مطالبی را با ملت بزرگ ایران در میان می گذاریم.

1- این انقلاب ثمره خون تمامی پیامبران خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) و میلیون ها شهیدی است که در طول تاریخ و هر یک در زمانی خاص انجام وظیفه نمودند تا آنکه احکام خدا در زمین جاری شود و اکنون به جرات باید گفت : پس از گذشت قریب به 1400 سال که در مقاطعی اندک حکم خدا در زمین جاری می شد، دوباره حکومتی پدید آمده که هدفش پیاده سازی احکام خدا در جامعه است و حفظ چنین حکومتی اولین رسالت ماست.

همانگونه که حضرت امام (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خویش می فرماید : پیام من به ملت بزرگ و توده های عظیم انسانها که پیروزی به دست پر برکت آنها تحقق یافت و آنان اسلام عزیز را در این قرن تجدید نمودند و همه مرهون خدمات ارزنده آنان هستیم, این است که این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهبانی است و آنهم نیز به دست توانای شما که دست خداوند قادر با آن است حاصل می شود.

2- هدف انقلاب اسلامی ایران در وهله اول رشد و تعالی انسانی درکنار توسعه و آبادانی جامعه است و از همین روست که مسوولین کشور به مسائل معنوی و علوم و دانش های روز اهتمام ویژه ای دارند (هر چند که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.) اما مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها و مخالف خوانی های بیرونی که نمونه ای از آن را در ابعاد فرهنگی با هجمه وسیع سکولاریسم جهانی علیه باورهای مذهبی و صدور قطعنامه ای کذایی علیه دانش پژوهی ایران در زمینه هسته ای مشاهده می کنیم نمی تواند سد راه مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی قرار گیرد.

آنچه که ما را در پیروزی انقلاب اسلامی یاری نمود اتحاد و همدلی در زیر پرچم رهبری ولایت مطلقه فقیه بود و اکنون نیز در موقعیت نگهداری انقلاب اسلامی که از مرحله پیروزی بسیار دشوار تر است. همانا اتحاد و یکدلی تحت زعامت مقام معظم رهبری خواهد بود.

3- پیشبرد انقلاب اسلامی و اداره کشوری که ام القرای جهان اسلام در موقعیت کنونی است کاری است بس دشوار و در این مسیر ما به تمامی نیروهای مومن و انقلابی نیاز داریم و طبیعتاً اختلاف سلیقه و نگرش در رسیدن به اهداف متعالی انقلاب فی نفسه نمی تواند مذموم باشد اما باید به یاد داشت که اختلاف سلیقه با اختلاف عقیده دو مقوله جداگانه است, مبادا مسئولین دستگاه های مختلف که در راه رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی تفاوت دیدگاه دارند به گونه ای اظهار نظر کنند که دشمن با پیش فرض اختلاف عقیده, در آنان طمع نماید.

در این مقطع که دولت منتخب مردم به تعبیر رهبر معظم انقلاب شعارهای اولیه انقلاب را زنده کرده است باید همگان دست به دست هم داده و جهت تحقق شعارهای دولت او را یاری نمایند.

4- مشهور است آنچه که سرنوشت امت اسلامی را به آنجا کشاند که گروهی از مسلمانان عزیزترین و شایسته ترین فرد این امت را که فرزند پیامبر خودشان بود با آن وضع فجیع به شهادت برسانند , دلیلی نداشت جزء آنکه خواص جامعه, خصوصاً بعد از رحلت پیامبر به وظیفه خود عمل نکردند و به تدریج جامعه به مرحله ای رسید که چنان کور و کر شده بود که توان شناخت حق از باطل را از دست داده بود و دنیاطلبی چنان در منظر آنان آراسته شده بود که آن را نیز با رنگ و لعاب مذهبی دنبال می کردند.

اکنون تاریخ در برابر دیدگان ماست و خواص جامعه ما در معرض آزمونی تاریخی, آیا خواص جامعه امروزی که گسترده تر و موثر نیز گردیده است به وظایف خود عمل می کند؟ گروه هایی چون جامعه دانشگاهی, مدیران احزاب و تشکل های سیاسی – اجتماعی, اربار رسانه ها, روحانیت و حوزه های علمیه و ... هر یک با نگاهی به درون خویش به خوبی می توانند جواب این پرسش را بدهند , قبل از آنکه تاریخ درباره آنان قضاوت نماید.

ما دانشجویان بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی با گرامی داشت این ایام ضمن دعوت از آحاد افراد جامعه جهت شرکت پرشور در راهپیمایی 22 بهمن ماه و تجدید پیمان با آرمانهای بلند حضرت امام (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی با سخنی از مقام معظم رهبری بیانیه خویش را به پایان می بریم : « حفظ موجودیت انقلاب, کار اول ماست که در استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی, تجسم یافته است به همین خاطر امام (ره) مکرر می فرمودند: (حفظ نظام اسلامی واجب ترین فریضه الهی است) انقلاب از نظام جمهوری اسلامی جدا نیست.

نباید کسی خیال کند که این دو از هم جدا هستند. تجسم انقلاب, نظام جمهوری اسلامی است که همه قلدرهای دنیا دست به دست هم داده بودند تا او را ریشه کن کنند. امروز هم عناد و دشمنی استکبار و آمریکا، سرمایه دارهای بزرگ جهانی، رژیم اشغالگر قدس و ارتجاع ادامه دارد و با آن مخالفت می کنند.