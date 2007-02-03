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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سکونت 100 هزار نفر در حاشیه شهر شیراز

شهردار شیراز گفت: بیش از 100 هزار نفر در حاشیه شهر شیراز زندگی می کنند.

دکتر جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه اکثر حاشیه نشینان شیراز را روستاییان تشکیل می دهند ، افزود: روستاییان در پی مشکلاتی نظیر بیکاری به شیراز روی می آورند اما به دلیل قیمت بالای مسکن یا اجاره بهای زیاد ، به ناچار به حاشیه شهر نقل مکان می کنند.

وی افزود: عدم نظارت کافی بر حاشیه شهر شیراز باعث شده که طی سال های گذشته ساخت و سازهای غیر استاندارد و غیر قانونی در این مناطق افزایش یابد که باید به این مشکل به طور کامل رسیدگی کرد.

شهردار شیراز با اشاره به ضرورت همکاری شورای شهر و شهرداری ها گفت گفت : به نظر می رسد هر چه بیشتر از عمر شوراها می گذرد همکاری و هماهنگی این بخش با شهرداری نیز افزایش یابد که در این خصوص می توان شاهد عملکرد بهتر شورای سوم شهر شیراز نسبت به دوره های پیشین بود. 

کد مطلب 442398

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