سکونت 100 هزار نفر در حاشیه شهر شیراز

دکتر جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه اکثر حاشیه نشینان شیراز را روستاییان تشکیل می دهند ، افزود: روستاییان در پی مشکلاتی نظیر بیکاری به شیراز روی می آورند اما به دلیل قیمت بالای مسکن یا اجاره بهای زیاد ، به ناچار به حاشیه شهر نقل مکان می کنند.

وی افزود: عدم نظارت کافی بر حاشیه شهر شیراز باعث شده که طی سال های گذشته ساخت و سازهای غیر استاندارد و غیر قانونی در این مناطق افزایش یابد که باید به این مشکل به طور کامل رسیدگی کرد.

شهردار شیراز با اشاره به ضرورت همکاری شورای شهر و شهرداری ها گفت گفت : به نظر می رسد هر چه بیشتر از عمر شوراها می گذرد همکاری و هماهنگی این بخش با شهرداری نیز افزایش یابد که در این خصوص می توان شاهد عملکرد بهتر شورای سوم شهر شیراز نسبت به دوره های پیشین بود.