اکنون بهترین زمان برای همکاری گازی با روسیه است / ایران درحال توسعه میادین گازی است

مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس جنوبی در گفتگو با مهر درباره پیشنهاد تشکیل سازمان اوپک گازی گفت : امروزه مصرف گاز در دنیا به تدریج درحال افزایش است به گونه ای که 28 درصد از انرژی جهان از گاز تامین می شود.

اکبر ترکان با اشاره به پیشنهاد تشکیل این سازمان باهمکاری ایران و روسیه گفت : روسیه وایران به عنوان دوکشور دارنده بیشترین ذخایر گازی دنیا درمقام اول و دوم با تشکیل این سازمان منافع خود را در وهله اول تامین می کنند.

وی با بیان این که درحال حاضر کشورهای غربی یا مصرف کنندگان نفت بیشترین سود را از تولیدات کشورهای دارنده ذخایر نفت وگاز می برند، افزود : اگرچه کشورهای صادر کننده بیشترین سود را می برند اما صادر کنندگان نیز نباید با رقابت های نابجا با یکدیگر بیش ازاین به خود زیان وارد کنند .

وی تاکید کرد : تولید کنندگان باید در یک همکاری سازنده بیشترین منافع را برای خود فراهم کنند .

مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس جنوبی در پاسخ به سئوال مهر مبنی براین که آیا ایران با حجم فعلی صادرات خود که در مقایسه با روسیه بسیار کم است می تواند نقش فعال اثر گذاری در این سازمان داشته باشد گفت : ایران در حال توسعه میادین گازی خود به خصوص میدان پارس جنوبی است .

به گفته ترکان ، در پی امضای قرارداد فازهای 13 و 14 پارس جنوبی با رپسول و شل می توان پیش بینی کرد 30 درصد از تولیدات پارس جنوبی در قالب فازهای 11 ، 12 ، 13 و 14 پارس جنوبی به صورت LNG صادر شود.

وی تصریح کرد : به عبارتی دیگر از 25 میلیارد فوت مکعب تولیدات پارس جنوبی ، 8 میلیارد فوت مکعب آن به صورت گاز مایع یا LNG خواهد بود .

وی اظهار داشت : بخش مهمی از صادرات گاز ایران نیز به وسیله خط لوله هفتم به سوی هند و پاکستان و بخشی دیگر نیز از طریق خط لوله نوباکو به سمت اروپا می رود که بدین ترتیب می توان گفت ایران به زودی به یک صادر کننده گاز تبدیل می شود .

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس جنوبی درپایان گفت: درنتیجه بهتر است همکاری متقابل ایران با روسیه از همین حالا شکل بگیرد تا ایران با روسیه در یک رقابت نابجا قرارنگیرد.