سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری در جهت توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، هزار و ۴۹۵ مددجوی خراسان جنوبی با هزینه ای بالغ بر ۱۵۷ میلیون تومان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فراگرفتند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: از این هزار و ۴۹۵ مددجو تعداد ۵۶۶ نفر در دوره‌های مقدماتی، ۲۰۲ نفر در پایدارسازی و توسعه و همچنین ۷۲۷ نفر در آموزش‌های مهارتی شرکت کردند.

حسینی ادامه داد: توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی نیازمندان و محرومان از مهم‌ترین اهداف این نهاد است و در این زمینه فعالیت های متعددی صورت گرفته است.

وی گفت: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گامی مناسب در جهت فراهم آوردن مقدمات خودکفایی و توانمندسازی مددجویان است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: کمیته امداد خراسان جنوبی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این خصوص تعامل خیلی خوبی باهم دارند و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های متقابل هر دو دستگاه به خوبی برای تحقق این امر استفاده شود.

