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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۱۶

اسرائیل توان موشکی خود را تقویت می کند

معاون وزیر جنگ اسرائیل از تجهیز توان موشکی این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر، " افرائیم سنه " با اعلام این خبر افزود : اسرائیل سعی دارد به منظور مقابله با جنبش های اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان تا سال 2009 میلادی توان موشکی خود را تا بالاترین حد تقویت و تجهیز کند .

وی در ادامه سخنان خود که از رادیو ارتش اسرائیل پخش می شد، تصریح کرد : هزینه ای که برای این منظور درنظر گرفته شده حدود 185 میلیون یورو خواهد بود .

باسلر نوشت : اسرائیل از زمان انتفاضه دوم در تاریخ سپتامبر سال 2000 میلادی از تلاش خود برای ارتقای سطح کیفی و کمی توان موشکی خبر داده بود .

 این در حالی است که رژیم صهیونیستی همواره مخالف افزایش و تقویت توان نظامی کشورهای مختلف جهان است .

 

کد مطلب 442407

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