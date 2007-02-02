سکه سال پیامبر اعظم(ص) ضرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبراعظم(ص) اظهار داشت: ضرب سکه پیامبر اعظم(ص) در تجلیل از مقام نبی مکرم اسلام (ص) توسط کمیته اجرایی و پشتیبانی ستاد طراحی و پس از انجام بررسی های مختلف به بانک مرکزی ارائه شد که این بانک همانند دیگر نهادهای اجرایی برای بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی افزود: این سکه روز دوشنبه گذشته در مراسم بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی به اندیشمندان و پژوهشگران منتخب اعطاء خواهد شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فناوری پیشرفته به‌کارگرفته شده در ضرب این سکه، تصریح کرد: سکه سال پیامبر اعظم(ص) دارای 136/8 گرم وزن، 2/22 میلی متر قطر با عیار 900 در 1000 می باشد و ارزش آن برابر یک سکه تمام بهار آزادی است.

دبیر ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) افزود: روی سکه عبارت "محمد رسول الله" با زمینه براق حک و در زیر آن عبارت " سال پیامبر اعظم(ص)" به همراه تاریخ امسال یعنی 1385 درج شده است.

وی ادامه داد: در پشت سکه سال پیامبر اعظم(ص) نیز کلمه "محمد(ص)" به صورت براق در مرکز سکه و با زمینه و طرح مات حک شده و 12 گل که مبین 12 امام است در اطراف کلمه محمد(ص) می درخشد.