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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۰۱

دبیر و سخنگوی ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) :

سکه سال پیامبر اعظم(ص) ضرب شد

سکه سال پیامبر اعظم(ص) ضرب شد

دبیر و سخنگوی ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) گفت: سکه سال پیامبر اعظم(ص) که یکی از مصوبه های اصلی ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) بود، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبراعظم(ص) اظهار داشت: ضرب سکه پیامبر اعظم(ص) در تجلیل از مقام نبی مکرم اسلام (ص) توسط کمیته اجرایی و پشتیبانی ستاد طراحی و پس از انجام بررسی های مختلف به بانک مرکزی ارائه شد که این بانک همانند دیگر نهادهای اجرایی برای بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی افزود: این سکه روز دوشنبه گذشته در مراسم بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی به اندیشمندان و پژوهشگران منتخب اعطاء خواهد شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فناوری پیشرفته به‌کارگرفته شده در ضرب این سکه، تصریح کرد: سکه سال پیامبر اعظم(ص) دارای 136/8 گرم وزن، 2/22 میلی متر قطر با عیار 900 در 1000 می باشد و ارزش آن برابر یک سکه تمام بهار آزادی است.

دبیر ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) افزود: روی سکه عبارت "محمد رسول الله" با زمینه براق حک و در  زیر آن عبارت " سال پیامبر اعظم(ص)" به همراه تاریخ امسال یعنی 1385 درج شده است.

وی ادامه داد: در پشت سکه سال پیامبر اعظم(ص) نیز کلمه "محمد(ص)" به صورت براق در مرکز سکه و با زمینه و طرح مات حک شده و 12 گل که مبین 12 امام است در اطراف کلمه محمد(ص) می درخشد.

کد مطلب 442410

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