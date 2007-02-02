عضو شورای شهر تهران در گفتگو با مهر: سهم بودجه شهرداری از فروش مازاد تراکم به 50 درصد کاهش می یابد

دکتر حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول این سالها منابع درآمد شهرداری ازفروش مازاد تراکم از 80 درصد به 60 درصد از کل بودجه شهرداری رسیده است ، گفت: بعد از انقلاب سهم بودجه شهرداری از عوارض شهر از 30 درصد به 3 درصد کاهش یافت که شهرداری برای پر کردن این خلاء ، به فروش مازاد تراکم روی آورد.

عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: با این حال سعی شده است در بودجه سال آینده با جایگزین کردن درآمدهای پایدار برای شهر این میزان فروش تراکم به 50 درصد کل بودجه شهرداری کاهش یابد.

وی با انتقاد از شهرداری تهران که نتوانسته است با جذب سرمایه های مردم به فعال کردن شرکت سرمایه گذاری شهرداری بپردازد ، تاکید کرد: با فعال شدن شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران ، شهر می تواند از سرمایه مردم و سرمایه گذاران جهت پیشرفت خود استفاده کند.

شکیب با اشاره به افزایش نیافتن عوارض ساختمانی سال آینده در شهر تهران افزود: به همین جهت در پی کسب درآمدهای پایدار دیگری هستیم که بتواند جایگزین مناسبی برای عوارض و فروش مازاد تراکم باشد.

وی ، منابع جایگزین درآمد شهرداری را به علت نهایی نشدن پیشنهادات اعلام نکرد.