۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۰۹

بانک مرکزی اعلام کرد:

ویژگی‌های خاص سکه پیامبر اعظم(ص)

معاونت تولید سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: تکنیک پیشرفته به کارگرفته شده برای ضرب سکه سال پیامبر اعظم(ص) نخستین بار است که در کشور استفاده می شود و به سادگی قابل جعل نیست.

به گزارش خبرگرگزاری مهر، مجید والی در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص)، اظهار داشت: بانک مرکزی همانند دیگر نهادهایی که با نامیده شدن امسال به نام مقدس پیامبر اعظم(ص) خود را برای بزرگداشت رسول گرامی اسلام (ص) آماده کردند انتظار انجام خدمتی مانند ضرب سکه ای به نام آن بزرگوار را داشت که با تصمیم ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) در این باره وارد عمل شد و اکنون مفتخریم که موفق به انجام این کار شدیم.

وی گفت: با دریافت نخستین نامه ستاد ، بلافاصله با ضرب این سکه در سطوح مختلف بانک مرکزی از جمله ضرابخانه موافقت شد  و برای ضرب و انتشار سکه پیامبر اعظم(ص) اقدامات لازم صورت گرفت.

والی تصریح کرد: برای تولید این سکه یادبود دستگاه پرس پیشرفته ضرب که مخصوص تولید فلزات گرانبهاست، راه اندازی شد و به عبارتی یکی از ویژگی های این سکه تغییرات تکنیکی نسبت به دیگر تولیدات بانک مرکزی است.

وی افزود: در یک طرف این سکه تکنیک جدید با نقش های برجسته و به عبارتی مثبت و منفی (گود) به کارگرفته شد و این نسخه ای بود که در تولیدات کشورمان تاکنون وجود نداشته است و کمتر کشورهایی از این تکنیک استفاده کرده اند.

والی بیان کرد: از خصوصیات دیگر این تکنیک افزایش کیفیت تولید است به گونه ای که امکان جعل آن به سادگی ممکن نیست.

وی گفت: ضرب سکه  پیامبر اعظم(ص) 8 بهمن ماه سال جاری آغاز و تا دوازدهم همان ماه  به اتمام رسید.

والی در پایان از تمامی دست اندرکاران به ویژه تهیه کنندگان طرح، سازندگان قالب مربوطه و کلیه کارکنان ضراب خانه که در تولید وضرب سکه سال  پیامبر اعظم(ص) همکاری کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.

