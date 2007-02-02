تهران اجازه نصب دوربین ها را داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مقام ایرانی امروز گفته است تهران اجازه نصب دوربین ها را در مکانی که توسعه غنی سازی سوخت هسته ای در آنجا صورت خواهد گرفت، داده است.

او که از افشای نامش خودداری کرده است همچنین گزارش مربوط به نصب 3 هزار سانتریفیوژ را برای افزایش گامی در جهت غنی سازی اورانیوم رد کرد.

امروز منابع خبری به نقل از دیپلمات های ناشناس در وین اعلام کردند که ایران نصب سه هزار سانتریفیوژی که تهران پیشتر خبر نصب آنها را در اینده داده بود، را آغاز کرده است.

این مقام ایرانی به رویترز گفته است که "نصب دوربین ها امروز در در نطنز صورت گرفته است و ما بر اساس پادمانها با آژانس همکاری می کنیم و در چارچوب همکاریها و پادمانها به این همکاری خود نیز ادامه خواهیم داد .

وی گفت: نصب دوربین ها و سامانه نظارتی به درستی در حال انجام است و در روزهای گذشته سامانه نظارتی تقویت شده و مشکلی در رابطه با این مسئله بین ایران و آژانس وجود ندارد.