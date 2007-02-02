در حاشیه دیدار تیم های استقلال و مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهفته هفدهم تیم های استقلال و مس از ساعت 30/15دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. در زیر حاشیه های خبرنگار مهر از دیدار امروز تیم های استقلال و مس کرمان را می خوانید:

* اسکوبورد ورزشگاه آزادی،15 دقیقه پایانی مسابقه برق شیراز و پرسپولیس را پخش کرد که طرفداران استقلال پس از هدر رفتن موقعیت های پرسپولیس ، علیه این تیم شعار می دادند.

* تئودور یونگ به همراه برادرش و مترجم سابق آری هان از جایگاه ویژه این مسابقه را تماشا کرد.

* ورزشگاه آزادی به علت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) با پارچه های سیاه و پرچم مزین شده بود و همچنین قبل از مسابقه و بین دو نیمه مداحان اهل بیت (ع) به نوحه سرایی پرداختند.

* قبل از شروع مسابقه همه مربیان استقلال به همراه نظری جویباری به سمت نیمکت مس کرمان رفتند و به آنها خوش آمد گفتند.

* صحبتها و برخوردهای دوستانه نادردست نشان با صمد مرفاوی که با همدیگر به سمت نیمکت استقلال حرکت می کردند بسیارجالب توجه بود.

* از بازیکنان استقلال بائو و مجیدی به سمت نیمکت مس رفتند و در نقطه مقابل شاهین خیری و آلوز از تیم مس به سمت نیمکت آبی پوشان آمدند تا با اجازه از مربیان سابق درمسابقه شرکت کنند.

* صمد مرفاوی با تشویق زیاد هواداران استقلال مواجه شد، همچنین تماشاگران علی انصاریان را بشدت تشویق کردند.

* محمود فکری بعد از مراسم ابتدای مسابقه به سمت دست نشان سرمربی مس کرمان رفت و از این مربی اجازه گرفت تا وارد زمین مسابقه شود.

* مقداد نجف نژاد مدیرعامل باشگاه استقلال برای ورود به ورزشگاه با مشکلاتی مواجه شد زیرا مسئولین درهای ورودی او را نشناخته بودند که پس از حل این مشکل وی توانست از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا کند.

* مسعود مرادی داور این مسابقه قبل از شروع بازی از دروازه بان استقلال خواست تا کاپشن ورزشی اش را از تن خارج کرده و با پیراهن شماره دار درون دروازه آبی پوشان قرار بگیرد.

* مدیرعامل باشگاه استقلال از اظهارنظر در مورد استخدام یونگ امتناع کرد و گفت: بروید از خود او سوال کنید.

* حضور بهمنی و الهامی در جایگاه تماشاگران قابل توجه بود، ضمن اینکه محسن یوسفی هم در کنار آنها نشسته بود.

* مجتبی جباری قبل از ورود به زمین مسابقه با تشویق شدید تماشاگران مواجه شد، همچینن از اواسط نیمه دوم تماشاگران با تشویق منصوریان و نوازی خواهان حضور این دو بازیکن در ترکیب استقلال شدند.

* تماشاگران استقلال که تیمشان دو امتیاز حساس را از دست داده بود با دلخوری ورزشگاه آزادی را ترک کردند.