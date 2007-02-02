مهم ترین هدف پلیس راه آهن پیشگیری از جرائم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ رحمت الهی با تاکید بر اینکه روسای پلیس پیشگیری استانها در برقراری تعامل فرماندهی انتظامی استانها و ارکان مختلف آن نقش محوری دارند ، مهم ترین هدف و رویکرد پلیس راه آهن را پیشگیری از جرائم دانست.

رئیس پلیس راه آهن کشور در خصوص اهمیت و جایگاه حمل و نقل ریلی ، گفت: یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور ، حمل و نقل است و حمل و نقل ریلی باتوجه به مزیت هایی که به سایر سیستم های حمل و نقل دارد نقشی ممتاز و متفاوت در این زمینه بر عهده دارد.

وی ؛ ایمنی ترافیک ، ضریب اشغال کم ، کاهش مصرف سوخت و انرژی ، سازگاری با محیط زیست و دارا بودن ظرفیت بالا در جابجایی مسافر و کالا را از مزیت های این نوع سیستم حمل و نقل دانست.

رئیس پلیس راه آهن کشور با اشاره به اینکه راه آهن کشور با توجه به شرایط اقلیمی کشور ، جایگاه ویژه ای در کشورهای همسایه دارد ، تصریح کرد: راه آهن کشور بین کشورهای حوزه خلیج فارس ، خاورمیانه ، آسیای مرکزی ، دریای سیاه ، قفقاز و حتی پل اروپا که شمال و غرب و شرق را به هم وصل می ‌کند ، نقش مهمی را ایفا می ‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز برای راه آهن ، ساختار امنیتی و دفاعی پیش بینی شده است.

رحمت الهی ، ماموریت های انتظامی پلیس راه آهن را پیشگیری از جرائم ، کشف جرم ، مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق کالا در پایانه ها و داخل قطار و سایر ماموریت های ذاتی با سرمشق گرفتن از بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی دانست.

رئیس پلیس را آهن کشور ، از دیگر ماموریت های این پلیس را ، قانون کیفر بزه های خاص راه آهن ، قانون راهها و راه آهن برشمرد و تصریح کرد: تشکیل پلیس پیشگیری در استانها ، اقدامی موثر در جهت خروج واحدهای راه آهن از مهجوریت تلقی می شود.

رحمت الهی ، وظایف حفاظتی پلیس راه آهن را در جهت حفاظت از اموال ، تاسیسات فنی و مایملک قانونب راه آهن برشمرد ‌و افزود: ماموران پلیس راه آهن مانند تمامی نیروهای ناجا مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص ، ضابط شناخته می ‌شوند.

وی افزود: پلیس راه آهن در بسیاری از موارد تعامل منطقی با فرماندهی انتظامی استانها و ارکان مختلف آن داشته است و روسای پلیس پیشگیری استانها نیز می ‌توانند در برقراری این تعامل نقش محوری داشته باشند.