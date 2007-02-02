سایپا در خانه مقابل فولاد خوزستان متوقف شد / دومین پیروزی متوالی خداداد با هتریک اولروم

به گزارش خبرنگار مهر، در مهمترین دیدارعصر امروز تیم فوتبال سایپا در ورزشگاه خانگی خود مقابل فولاد خوزستان قعرنشین رقبتهای لیگ برتر به تساوی دو بر دو رضایت داد.

کلاه کج و حنیفر برای فولاد در نیمه اول گلزنی کردند اما محسن خلیلی درنیمه دوم موفق شد دوبار دروازه فولاد را بازکند تا تیم صدرنشین لیگ برتر ازیک شکست خانگی فرار کند، ضمن اینکه دردقیقه 75 حسین کریمی بازیکن سایپا با دریافت کارت قرمز اززمین مسابقه اخراج شد.

ابومسلم هم در ورزشگاه خانگی مقابل ذوب آهن اصفهان به پیروزی پرگل 4 بریک دست یافت تا خداداد عزیزی دومین پیروزی متوالی اش را جشن بگیرد.

عرفان اولروم در این دیدارسه گل برای ابومسلم به ثمر رساند تا دومین هت تریک خود را در دو هفته متوالی جشن بگیرد. سید محمد حسینی دیگرگل ابومسلم را وارد دروازه ذوب آهن کرد و مهدی رجب زاده هم تک گل تیم میهمان را به ثمر رساند، ضمن اینکه استراتولات در دقیقه 21 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

در اصفهان هم تیم فوتبال سپاهان با گل دقیقه 87 محمود کریمی موفق شد برابرمیهمان خود راه آهن تهران به یک پیروزی با ارزش دست یابد.

تیم فوتبال پاس هم در ورزشگاه دستگردی تهران با گل منیعی که دردقیقه 74 به ثمررسید ازشکست برابرفجرسپاسی شیرازگریخت تا درنهایت این دیداربه تساوی یک بریک خانگی رضایت دهد. تک گل تیم فجرسپاسی شیرازهم توسط مصطفی صبری در دقیقه 39 وارد دروازه پاس شد.

در ورزشگاه نفت اهواز هم دیدارتیم استقلال اهواز و ملوان بندرانزلی با نتیجه بدون گل به پایان رسید، همچنین مسابقه پیکان و صباباتری که در ورزشگاه ایرانخودرو تهران برگزارشد ، با همین نتیجه به پایان رسید.