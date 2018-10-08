  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۸

شهادت ۵ کشاورز یمنی در حمله هوایی ائتلاف سعودی به مزارع الحدیده

منابع یمنی از شهادت پنج کشاورز یمنی در یورش ددمنشانه ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود به منطقه ای در الحدیده در غرب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از افزایش آمار شهدای یورش ائتلاف سعودی-آمریکایی به مزارع العسل در استان الحدیده در غرب یمن به ۵ شهید خبر دادند.

این در حالی است که ساعاتی قبل منابع یمنی از شهادت سه کشاورز در منطقه الجبانه در بخش الحالی در استان الحدیده به دنبال چهار حمله هوایی ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها خبر داده بودند.

خبرنگار روسیالیوم نیز به نقل از یک منبع امنیتی در الحدیده یمن اعلام کرد که ۵ کشاورز در حمله هوایی ائتلاف ضد یمن به مزارع العسل در منطقه الحالی استان الحدیده شهید شده است.

از سوی دیگر در حملات نظامیان سعودی به مناطق مسکونی در استان صعده در شمال یمن یک یمنی زخمی شد.

این در حالی است که یگان توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود را در استان الجوف هدف قرار داد.

کد خبر 4424354

