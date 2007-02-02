حمله بوش به ایران فرافکنی شکست آمریکا درعراق است / مبارزه با تروریسم به جنگ با دولتها تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه داخلی این دانشگاه (تافتس دیلی) و نشریه اینترنتی واشنگتن پریزم، "سیمور هرش" خبرنگار و تحلیل گر نشریه " نیویورکر" در سمینار 2 روزه "دانشگاه تافتس" ماساچوست آمریکا با عنوان "جنگ علیه تروریسم : ما کجا ایستاده ایم" گفت : "امروز ایران نخستین هدف سیاست خارجی آمریکا است و به عقیده وی حمله جرج بوش و معاونش دیک چنی به ایران به بهانه مبارزه با تروریسم به خاطر شکست آنها درعراق و افغانستان است.

در این سمینار که به نقد عملکرد دولت آمریکا تبدیل شد، سیمور هرش با انتقاد شدید از جرج بوش و معاونش دیک چنی در افغانستان و عراق، گفت که آنها ناکام از مبارزه با تروریسم در این دو کشور، ایران را نشانه گرفته اند.

به گفته هرش رهبران کاخ سفید مترصد حمله به ایران هستند و می کوشند با کشیدن ایران به درگیری، وارد مبارزه ای جدی با تهران شوند.

"ایین لوستیک" استاد علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا یکی دیگر از سخنرانان این سمینار بود که به نقد عملکرد دولت بوش پرداخت. وی مقابله با تروریسم را بهانۀ حمله به عراق دانست و گفت که حمله به عراق مدتها قبل از حادثه ١١ سپتامبر در دستور کار دولت آمریکا بود و این رخداد مستمسکی برای حمله شد.



"کوفر بلک" نیز با اشاره به این که ۲۸ سال در سازمان امنیتی سیا کار کرده، گفت : "ما سالها روی افغانستان مطالعه کرده بودیم، و می دانستیم که حمله به این کشور ضروری است. دولت هم درکوتاه مدت خوب عمل کرد، ولی تداوم عملکرد آمریکا در افغانستان قابل دفاع نیست. چرا که در این کشور هم تروریسم از بین نرفته و امروز دولت حامد کرزای تنها کنترل کابل را در اختیار دارد و در دیگر نقاط افغانستان، امنیت حاصل نشده است.



اما شدید ترین انتقاد را "دیوید کرتزمر" به عنوان حقوقدان و استاد دانشگاه بیت المقدس، متوجه دولت جرج بوش کرد و گفت : "آنچه تحت عنوان جنگ علیه تروریسم در دنیا آغاز شده، نظام حقوق بین الملل و حقوق بشر را به مخاطره انداخته است. به طوری که امروز پاره ای از مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل نقض می شود."

به گفته وی شماری از قراردادهای بین المللی که متضمن حقوق دولت ها و ملت ها بود به بهانۀ جنگ با ترور درحال نقض شدن است.



دیوید کرتزمر با تاکید بر اینکه نقض حقوق بشر، شهروندان آمریکایی را نیز بی نصیب نگذاشته است، دراشاره به شنود تلفن ها در آمریکا، گفت : "این اقدامی بی سابقه در آمریکا بود، ولی امروزه رئیس جمهور آن را امری لازم و بخشی از پروژه مبارزه با تروریسم می داند."



محققین حاضر در سمینار مذکور بر این باور بودند که جنگی که تحت عنوان نبرد با تروریسم از سوی آمریکا و متحدانش شروع شده، جنگ با تروریسم نیست، بلکه جنگ با دولت هاست. لذا این جنگ نه تنها به ریشه کن شدن تروریسم منجر نمی شود، بلکه به افزایش اقدامات تروریستی می انجامد. آنها بر این نکته تأکید داشتند که برای مقابله با تروریسم، باید سازمانهای تروریستی شناسایی و نسبت به منهدم کردن آنها به طور اخص اقدام شود.

برخی دیگر از شرکت کنندگان درهمایش نیز، مقابله با تروریسم را فراتر از یک برنامه نظامی می دانستند. آنها به این نکته اشاره کردند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی در پاره ای از جوامع، منجر به تکثیر گروههای تروریستی و تقویت آنها شده است. لذا باید به سوی رفع این مشکلات گام برداشت. به باور آنها، برای مبارزه اصولی با تروریسم "نیازمند مستقل کردن و توسعه دادن دولت ها هستیم."



ازسوی دیگر"رامی خوری" سردبیر روزنامۀ "دیلی استار" بیروت، به نکته دیگری اشاره کرد. او ضمن نقد سیاست خارجی بوش، نگاهها را متوجه پایگاه اجتماعی گروههای تندرو و بنیادگرای اسلامی درمنطقه کرد، و گفت : "مبارزه اصولی با تروریسم نیازمند شناخت ریشه ها و دلایل ظهور آن درمنطقه است."



به گفته رامی خوری اکثر گروههایی که ازطرف آمریکا تروریست خوانده می شوند، در کشورشان پایگاه مردمی دارند. حتی برخی از آنها مثل حماس و حزب الله، توانسته اند با رأی مردم وارد قدرت شوند. این نویسنده فلسطینی الاصل بر این باور است که گروههای بنیادگرا در فلسطین، لبنان، سودان، پاکستان و عراق، درهر انتخاباتی قادر به کسب اکثریت آرا هستند. لذا باید روشن شود چرا مردم ازاین گروهها حمایت می کنند؟ به عقیده وی تا جواب این سوال روشن نشود هرگونه اقدام نظامی علیه این گروهها نافرجام خواهد بود.



"جان ال اسپوزیتو" استاد "دانشگاه جرج تاون" نیز، گفتگو و مذاکره دیپلماتیک را مناسب تر از جنگ توصیف کرد و گفت : "برای منزوی کردن تروریسم باید روابط دیپلماتیک را توسعه داد، و از منظر دیپلماسی وارد شد."

وی همچنین خروج ارتش آمریکا از عراق را ضروری و راه حلی مناسب برای پایان دادن به ناآرامی در این کشور دانست.



دکتر"علی بنوعزیزی" تنها سخنران ایرانی این سمینار نیز، انتقاد جامعه دانشگاهی آمریکا نسبت به سیاست های بوش را جدی دانست و گفت : "اتفاقاتی که در دولت بوش به بهانه مبارزه با تروریسم رخ داده، در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است. بنابراین خیلی طبیعی است که جامعه دانشگاهی منتقد این سیاست ها باشد."