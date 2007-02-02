توقف استقلال مقابل مس در ورزشگاه آزادی / مدعیان به نفع تعقیب کنندگان مساوی کردند

به گزارش خبرنگارمهر، آخرین دیدارهفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در شرایطی از ساعت 30/15 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که تیم فوتبال سایپا در ورزشگاه انقلاب کرج برابر تیم قعرنشین فولاد با تساوی 2 بر2 متوقف شده بود و استقلال در صورت پیروزی برابر مس کرمان می توانست فاصله خود را با تیم صدر جدول کمتر کند اما تساوی استقلال و سایپا به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی این فرصت را در اختیار سپاهان و پرسپولیس قرار داد تا فاصله خود را با صدر جدول کمتر کنند.

در نیمه اول این دیدار دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما نتوانستند از موقعیت های بدست آمده استفاده کنند. در شروع نیمه دوم صمد مرفاوی با تعویضی تاکتیکی مجتبی جباری را به جای اصغرطالب نسب به میدان فرستاد تا شاید بتواند با حضور وی موقعیت های گل بیشتری را روی دروازه مهمان کرمانی خود ایجاد کند اما حضور جباری خلاق و تازه نفس هم نتوانست مشکل گلزنی استقلال را حل کند. این تیم چندین موقعیت خوب گلزنی داشت که زدن ضربات کم دقت توسط بازیکنان آبی پوش باعث شد این تیم نتواند در ورزشگاه آزادی به گل برسد.

مس کرمان نیز در این دیدار فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشت و در شرایطی یک امتیاز با ارزش را کسب کرد که چندین موقعیت خوب روی دروازه استقلال خلق کرد اما درخشش وحید طالبلو اجازه باز شدن دروازه آبی پوشان را نداد.

در پایان هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر تیم فوتبال سایپا با 38 امتیاز در رده اول قرار دارد. استقلال با 32 امتیاز دوم است و سپاهان با 29 امتیاز رده سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است.

پرسپولیس با 28 امتیاز- ابومسلم با 28 - پیکان با 26 - استقلال اهواز با 26 و مس کرمان با 23 امتیاز در رده های چهارم تا هشتم جدول رده بندی قرار دارند.