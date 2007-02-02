پیروزی پورحیدری برابر حجازی/ صعود تراکتور سازی به صدر جدول و تدام شکست ناپذیری پگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مهمترین مسابقات عصر امروز که از گروه اول برگزار شد تیم شهرداری بندرعباس دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 2 برصفر توسعه روی زنجان صدرنشین این گروه را شکست داد.

همچنین تراکتورسازی تبریز با برتری یک بر صفر برابر سرخپوشان تهران موفق شد با کسب 22 امتیاز به صدرجدول این گروه صعود کند.

ضمن اینکه در دیگر دیدار حساس این گروه شاگردان منصور پورحیدری در اراک با دو گل شاگردان ناصر حجازی را شکست دادند.

در گروه دوم هم پگاه گیلان در تهران با یک گل اتکا را شکست داد تا ضمن تداوم رکورد گل نخوردن خود در سیزده مسابقه متوالی، با توجه به توقف شیرین فرازبا اختلاف 10 امتیاز نسبت به تیم دوم صدرنشین مطلق این گروه لقب بگیرد.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

گروه اول:

* کوثر تهران یک - نیروی زمینی تهران یک

* سرخپوشان تهران صفر - تراکتورسازی تبریز یک

* شهرداری بندرعباس 2 - توسعه روی زنجان صفر

* پیام مشهد 2 - تربیت یزد 2

* صنایع اراک 2 - نساجی قائمشهر صفر



گروه دوم:

* اتکا تهران صفر - پگاه گیلان یک

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - هما تهران صفر

* کشت و صنعت شوشتر 2 - استقلال دزفول صفر

* شموشک نوشهر یک - شاهین بوشهر 2

* ماشین سازی تبریز صفر - شهرداری تبریز یک