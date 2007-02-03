"پابرهنه در بهشت" یک کلاس آموزشی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه نقد و بررسی فیلم های اول و دوم بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر، "پابرهنه در بهشت" روز جمعه با حضور بهرام توکلی کارگردان، بهرام دهقانی تدوینگر، هومن سیدی، امین تارخ و افشین هاشمی بازیگران، حسین زاهدی صدابردار، پژمان لشگری پور مجری طرح، علی صمدپور آهنگساز، علی لطفی مدیر تولید و حبیب اله کاسه ساز تهیه کننده فیلم بررسی شد.

توکلی در این نشست گفت: "پس از ارایه طرح اولیه کار توسط مجرس طرح به این نتیجه رسیدیم که قدرت تجربه و جای کار در این فیلمنامه زیاد است و بالاخره با کمک و همکاری کاسه ساز و بنیاد سینمایی فارابی کار به مرحله تولید رسید."



وی در خصوص نگارش فیلمنامه عنوان کرد: "ما هنگام تولید بیشتر ایده کلی را مطرح می کردیم و از آنجا که من دیالوگ نویس خوبی نیستم، تارخ، سیدی و هاشمی در نگارش دیالوگ ها کمک زیادی به من کردند و اگر فیلمنامه خوب است، نتیجه تلاش این افراد است. در بحث استفاده از نماهای دوربین سیاه و سفید ایجاد تنوع در فرم را دلیل اصلی می دانم."



در ابتدای این جلسه امین تارخ در ارتباط با حضور خود در این فیلم گفت: "این فیلم برای من یک تجربه بسیار لذتبخش بود. من در این فیلم زمانی که خواستم به عنوان بازیگر حضور پیدا کنم، به یاد علی نصیریان و عزت اله انتظامی افتادم که در عین باتجرگی خود در فیلم کارگردانان جوان حضور پیدا کردند. امیدوارم فکرهای نو و جوان این کارگردانان جوان ادامه داشته باشد."



در ادامه کاسه ساز کار با کارگردانان اول را از تجارب گذشته خود عنوان کرد و گفت: "کار با توکلی برای من یک ریسک بود، ولی وقتی فیلمنامه را دیدم برایم جای امیدواری بود تا با کار رو به رو شویم و خوشحالم که این کار را به عنوان یک اثر ماندگار در کارنامه خود خواهم داشت."



لشکری‌پور مجری طرح این پروژه سینمایی در ارتباط با ساخت فیلم توضیح داد: "پس از صدور پروانه ساخت در اردیبهشت 84، بالغ بر ۱۰ بار این فیلمنامه بازنویسی شد و حدود دی 84 نیز کار فیلمبرداری را آغاز کردیم و طی ۷۰ جلسه کار فیلمبرداری پروژه به پایان رسید."



دهقانی راجع به تدوین فیلم گفت:‌ "تدوین در دل ساخت و کارگردانی فیلم نهفته است. این شکل بیان قصه به صورت موازی هم در مرحله فیلمنامه پیش بینی شده بود و هم در مرحله تدوین وجود داشت."