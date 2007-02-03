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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۲

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"پابرهنه در بهشت" یک کلاس آموزشی بود

"پابرهنه در بهشت" یک کلاس آموزشی بود

نشست عوامل فیلم سینمایی "پابرهنه در بهشت" با نمایندگان رسانه‌های گروهی روز گذشته در نخستین روز جشنواره فیلم فجر در سینما فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه نقد و بررسی فیلم های اول و دوم بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر، "پابرهنه در بهشت" روز جمعه با حضور بهرام توکلی کارگردان، بهرام دهقانی تدوینگر، هومن سیدی، امین تارخ و افشین هاشمی بازیگران، حسین زاهدی صدابردار، پژمان لشگری پور مجری طرح، علی صمدپور آهنگساز، علی لطفی مدیر تولید و حبیب اله کاسه ساز تهیه کننده فیلم بررسی شد.

توکلی در این نشست گفت: "پس از ارایه طرح اولیه کار توسط مجرس طرح به این نتیجه رسیدیم که قدرت تجربه و جای کار در این فیلمنامه زیاد است و بالاخره با کمک و همکاری کاسه ساز و بنیاد سینمایی فارابی کار به مرحله تولید رسید."

وی در خصوص نگارش فیلمنامه عنوان کرد: "ما هنگام تولید بیشتر ایده کلی را مطرح می کردیم و از آنجا که من دیالوگ نویس خوبی نیستم، تارخ، سیدی و هاشمی در نگارش دیالوگ ها کمک زیادی به من کردند و اگر فیلمنامه خوب است، نتیجه تلاش این افراد است. در بحث استفاده از نماهای دوربین سیاه و سفید ایجاد تنوع در فرم را دلیل اصلی می دانم."

در ابتدای این جلسه امین تارخ در ارتباط با حضور خود در این فیلم گفت: "این فیلم برای من یک تجربه بسیار لذتبخش بود. من در این فیلم زمانی که خواستم به عنوان بازیگر حضور پیدا کنم، به یاد علی نصیریان و عزت اله انتظامی افتادم که در عین باتجرگی خود در فیلم کارگردانان جوان حضور پیدا کردند. امیدوارم فکرهای نو و جوان این کارگردانان جوان ادامه داشته باشد."

در ادامه کاسه ساز کار با کارگردانان اول را از تجارب گذشته خود عنوان کرد و گفت: "کار با  توکلی برای من یک ریسک بود، ولی وقتی فیلمنامه را دیدم برایم جای امیدواری بود تا با کار رو به رو شویم و خوشحالم که این کار را به عنوان یک اثر ماندگار در کارنامه خود خواهم داشت."

لشکری‌پور مجری طرح این پروژه سینمایی در ارتباط با ساخت فیلم توضیح داد: "پس از صدور پروانه ساخت در اردیبهشت 84، بالغ بر ۱۰ بار این فیلمنامه بازنویسی شد و حدود دی 84 نیز کار فیلمبرداری را آغاز کردیم و طی ۷۰ جلسه کار فیلمبرداری پروژه به پایان رسید."

دهقانی راجع به تدوین فیلم گفت:‌ "تدوین در دل ساخت و کارگردانی فیلم نهفته است. این شکل بیان قصه به صورت موازی هم در مرحله فیلمنامه پیش بینی شده بود و هم در مرحله تدوین وجود داشت."

کد مطلب 442444

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