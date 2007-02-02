  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۲۹

یک مهاجم کامرونی برای شرکت در تمرینات استقلال به تهران می آید

مهاجم 19 ساله کامرونی برای شرکت در تمرینات تیم فوتبال استقلال هفته آینده به تهران می آید.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال که به منظورتقویت خط حمله خود درصدد جذب یک مهاجم خارجی است ، یک مهاجم کامرونی بنام "کووئیکی" را به توصیه یونگ مد نظر قرار داده و وی احتمالا هفته آینده برای شرکت در تمرینات استقلال به تهران خواهد آمد .

قرار است پس از حضور وی در تمرینات استقلال و ارزیابی کادر فنی ، صمد مرفاوی نظرنهایی را در خصوص به خدمت گرفتن این مهاجم 19 ساله و عقد قرارداد با وی اعلام کند .

کد مطلب 442445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها