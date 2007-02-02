یک مهاجم کامرونی برای شرکت در تمرینات استقلال به تهران می آید

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال که به منظورتقویت خط حمله خود درصدد جذب یک مهاجم خارجی است ، یک مهاجم کامرونی بنام "کووئیکی" را به توصیه یونگ مد نظر قرار داده و وی احتمالا هفته آینده برای شرکت در تمرینات استقلال به تهران خواهد آمد .



قرار است پس از حضور وی در تمرینات استقلال و ارزیابی کادر فنی ، صمد مرفاوی نظرنهایی را در خصوص به خدمت گرفتن این مهاجم 19 ساله و عقد قرارداد با وی اعلام کند .