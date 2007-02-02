یک مهاجم کامرونی برای شرکت در تمرینات استقلال به تهران می آید

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال که به منظورتقویت خط حمله خود درصدد جذب یک مهاجم خارجی است ، یک مهاجم کامرونی بنام "کووئیکی" را به توصیه یونگ مد نظر قرار داده و وی احتمالا هفته آینده برای شرکت در تمرینات استقلال به تهران خواهد آمد .
قرار است پس از حضور وی در تمرینات استقلال و ارزیابی کادر فنی ، صمد مرفاوی نظرنهایی را در خصوص به خدمت گرفتن این مهاجم 19 ساله و عقد قرارداد با وی اعلام کند .
مهاجم 19 ساله کامرونی برای شرکت در تمرینات تیم فوتبال استقلال هفته آینده به تهران می آید.
به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال که به منظورتقویت خط حمله خود درصدد جذب یک مهاجم خارجی است ، یک مهاجم کامرونی بنام "کووئیکی" را به توصیه یونگ مد نظر قرار داده و وی احتمالا هفته آینده برای شرکت در تمرینات استقلال به تهران خواهد آمد .
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