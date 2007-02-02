بروید از کسانی که یونگ را آورده اند سوال کنید/ حتی اگر مس را شکست می دادیم بازهم تماشاگران اعتراض می کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، صمد مرفاوی که پس از تساوی بدون گل تیمش برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: در نیمه نخست بازی قابل قبولی را به نمایش نگذاشتیم اما در نیمه دوم با توجه به برنامه هایی که برای بازیکنان تشریح کرده بودیم تا حدود زیادی مشکلاتمان برطرف شد و صاحب شانس ها و موقعیت های بسیاری شدیم. بارها تا آستانه گلزنی پیش رفتیم اما با بدشانسی به گل نرسیدیم.

وی ادامه داد: به دلیل ارائه بازی قابل قبول به تیم مس کرمان تبریک می گویم. اعتقاد دارم گرچه نتوانستیم سه امتیاز بازی را از آن خود کنیم اما همچنان به آینده امیدوارم و در بازیهای آتی امتیازات از دست رفته را جبران خواهیم کرد.

مرفاوی در پاسخ به سئوالات پرشمار خبرنگاران در خصوص حضور تئودوریونگ در تیم فوتبال استقلال گفت: من در این زمینه حرف خاصی ندارم. تا به امروز با این مربی هلندی ملاقاتی نداشته ام و نمی توانم در خصوص آمدن وی به استقلال و نوع همکاری اش با تیم اظهار نظری داشته باشم. افرادی که وی را به استقلال آورده اند می توانند در این مورد بهتر پاسخگوی مردم و دوستداران استقلال باشند.

وی ادامه داد: من در حال حاضر سرمربی استقلال هستم و یونگ باید به عنوان دستیار من فعالیت کند. امیرقلعه نویی رئیس سازمان فوتبال استقلال نیز بر این نکته تاکید دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال یادآور شد: از ابتدای فصل جاری قرار بود یک مربی خارجی به کادر فنی تیم ما افزوده شود اما به دلیل پاره ای از مشکلات مدیریتی این امر میسر نشد اما با گذشت زمان و بهبود مسائل مدیریتی امیر قلعه نویی تصمیم به استخدام مربی جدید برای تقویت کادر فنی تیم فوتبال استقلال گرفت.

وی با تایید خبر مذاکرات مسئولان باشگاه استقلال با آرش برهانی گفت: مسئولان باشگاه پس از گرفتن نظر من در خصوص استخدام آرش برهانی مذاکراتی را با وی انجام دادند که در متن جزئیات آن نیستم.

مرفاوی در پاسخ به اظهار نظر مدیر عامل باشگاه استقلال که از آمدن مربی جدید برای این تیم اظهار بی اطلاعی کرده بود گفت: من به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال تنها می توانم در مسائل فنی اظهار نظری داشته باشم. اینکه مدیر عامل باشگاه در خصوص حضور تئودویونگ چه نظری دارد به من مربوط نمی شود.

وی تاکید کرد: اعتراض تماشاگران عادی است حتی اگر مس کرمان را هم شکست می دادیم بازهم اعتراض می کردند. مرفاوی با دفاع از تاکتیک های تیمش در مصاف با مس کرمان اذعان داشت: از اوت دستی به عنوان یک تاکتیک برای رسیدن به دروازه مس کرمان بهره بردیم. این برای تیم ما یک قابلیت ویژه است و باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

وی درخاتمه تصریح کرد: برای حضور در لیگ قهرمانان باید بنیه و توان تیم خود را تقویت کنیم. من می دانم باشگاه با مشکلات متعددی روبروست اما نیاز به جذب بازیکن جدید داریم و مدیریت باشگاه باید در این زمینه اقدام کند.