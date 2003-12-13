اجازه نمي دهيم علي انصاريان به استقلال برود

اكبرغمخوار مديرعامل باشگاه پرسپوليس كه از پيوستن علي انصاريان به تيم فوتبال استقلال تهران ابرازتعجب مي كرد درگفت وگو با خبرنگار"مهر" گفت : هنوز هيچ حكمي ازسوي فدراسيون فوتبال مبني برآزادي علي انصاريان به دفتر باشگاه پرسپوليس نرسيده و اين بازيكن ازنظرقانوني بازيكن ما محسوب مي شود و هيچ تيمي حق مذاكره با او را ندارد.

غمخوارادامه داد: درصورتي كه اين حكم به باشگاه پرسپولييس اعلام شود آنگاه ازطريق قانوني پيگيراين موضوع خواهيم بود و اجازه نخواهيم داد كه علي انصاريان به استقلال برود.

