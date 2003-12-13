اجازه نمي دهيم علي انصاريان به استقلال برود

اكبرغمخوار مديرعامل باشگاه پرسپوليس كه از پيوستن علي انصاريان به تيم فوتبال استقلال تهران ابرازتعجب مي كرد درگفت وگو با خبرنگار"مهر" گفت : هنوز هيچ حكمي ازسوي فدراسيون فوتبال مبني برآزادي علي انصاريان به دفتر باشگاه پرسپوليس نرسيده و اين بازيكن ازنظرقانوني بازيكن ما محسوب مي شود و هيچ تيمي حق مذاكره با او را ندارد.
غمخوارادامه داد: درصورتي كه اين حكم به باشگاه پرسپولييس اعلام شود آنگاه ازطريق قانوني پيگيراين موضوع خواهيم بود و اجازه نخواهيم داد كه علي انصاريان به استقلال برود.
در حالي كه علي انصاريان لحظاتي قبل با مسئولان باشگاه استقلال به توافق رسيد تا به عضويت اين تيم در آيد اما اكبر غمخوار مدير عامل باشگاه پرسپوليس ، پيوستن انصاريان به استقلال را تكذيب مي كند.
اكبرغمخوار مديرعامل باشگاه پرسپوليس كه از پيوستن علي انصاريان به تيم فوتبال استقلال تهران ابرازتعجب مي كرد درگفت وگو با خبرنگار"مهر" گفت : هنوز هيچ حكمي ازسوي فدراسيون فوتبال مبني برآزادي علي انصاريان به دفتر باشگاه پرسپوليس نرسيده و اين بازيكن ازنظرقانوني بازيكن ما محسوب مي شود و هيچ تيمي حق مذاكره با او را ندارد.
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