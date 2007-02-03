برای شکست استقلال به تهران آمده بودیم / استقلال تیم ما را دست کم گرفته بود

مهاجم تیم فوتبال مس کرمان که پس از تساوی مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: ما برای شکست استقلال به کسب 3 امتیاز این دیدار برنامه ریزی کرده بودیم و کسب یک امتیاز از این دیدار چندان برای ما راضی کننده نیست.

آلوز افزود: استقلال تیم خوب وبزرگی است که نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا به شمار می رود ولی تیم ما مقابل بازیکنان سرشناس این تیم بسیار با انگیزه و پرتلاش ظاهر شدند و با وجود اینکه بسیاری از آنها برای اولین بار در ورزشگاه آزادی بازی می کردند ولی توانستند حریف نامدار خود را متوقف کنند که این برای تیم مس کار بزرگی بود.

وی اضافه کرد: البته تعدادی از بازیکنان ما در این دیدار مصدوم بودند که اگر این نفرات را در اختیار داشتیم می توانستیم بازی بهتری را ارائه کنیم و حتی استقلال در زمین خودش با یک نتیجه غیر منتظره روبرو نماییم.

مهاجم تیم فوتبال مس کرمان تصریح کرد: به نظر من در این بازی استقلال تصور کرد تیم ما تیم جوان و کم تجربه است و به سادگی می تواند از ما امتیاز بگیرد در حالی که بازیکنان ما بسیار پرتلاش ظاهر شدند و بازیکنان استقلال را غافلگیر کردند.