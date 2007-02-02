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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۲۹

وزیر دفاع آمریکا :

واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست / امنیت در خلیج فارس برای آمریکا بسیار مهم است

واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست / امنیت در خلیج فارس برای آمریکا بسیار مهم است

رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحره عراق، گیتس امروز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران در واشنگتن گفت : آمریکا به دنبال برنامه ریزی برای درگیری و تقابل با ایران نیست.

وی درباره عدم تمایل آمریکا به جنگ با ایران اضافه کرد : این نکته را رئیس جمهور آمریکا روشن کرده و وزیر خارجه نیز آن را تبیین کرده و من نیز آن را روشن می کنم که در حال برنامه ریزی برای جنگ با ایران نیستیم.

گیتس ادامه داد : ما در تلاش هستیم تا درعراق با اقدامات ایران مقابله کنیم و همچنین به شیوه ای دیپلماتیک جلوی برنامه های هسته ای ایران و غنی سازی آن را بگیریم  و برآن نیز تاکید داریم.

وی همچنین درباره اعزام ناوهای هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس گفت : هدف از اعزام ناوهای هواپیمابر به خلیج فارس این است که که این پیام به دوستان و دشمنان احتمالی منتقل شود که برای آمریکا امنیت و ثبات خلیج فارس بسیارمهم است.

 

کد مطلب 442464

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