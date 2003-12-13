۲۲ آذر ۱۳۸۲، ۲۱:۰۴

در واكنش به اقدام بوش

وزير اطلاع رساني لبنان تحريم سوريه را محكوم كرد

ميشل سماحه وزير اطلاع رساني لبنان امروز در مصاحبه با خبرگزاري لبنان امضاي قانون تحريم سوريه توسط جرج بوش را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خرگزاري فرانسه ميشل سماحه وزير اطلاع رساني لبنان امروز تصميم آمريكا را براي تحريم سوريه به اتهام ارتباط با تروريسم محكوم كرد و آن را تجاوز آشكار آمريكا به حاكميت سوريه و لبنان خواند. " وي در گفتگو با خبرگزاري لبنان گفت:" اين عمل آمريكا تجاوز آشكار به استقلال دو كشور لبنان و سوريه است . " وي گفت" كشورهاي لبنان و سوريه داراي پارلمان هستند و روابط اين دو كشور و حضور سوريه در لبنان با توافقي كه بين دو كشور حاصل شده است ، اداره مي شود. "
وزير كشور لبنان با اشاره به سخنان بوش كه از دو كشور لبنان و سوريه خواسته بود بدون قرار دادن هيچ شرطي با اسرائيل وارد مذاكره شوند گفت :" اين منطق رئيس جمهور آمريكا برپايه منطق تفرقه افكني بين لبنان و سوريه است تا بدينوسيله بتواند امنيت اسرائيل را حفظ كند."وي گفت:" طرح صلح جديد واشنگتن وسيله اي براي تحميل راه حلهاي انتخابي آمريكا و اسرائيل، بر مردم فلسطين است . "
سماحه در ادامه هشدار داد طرح هاي كنگره آمريكا ، با هدف محروم كردن آوارگان فلسطيني از بازگشت به خانه هايشان تصويب شده اند . وي گفت:" آنها قصد دارند فلسطيني ها را در اماكني كه پناهنده شده اند به صورت دائمي اسكان دهند ."وزير اطلاعات لبنان در پايان ادامه داد :" قانون تحريم عليه سوريه مانعي بر سر راه مذاكره آمريكا و سوريه خواهد بود." 

 

