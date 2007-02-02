ادعای آمریکا در مورد هدف استقرار سامانه موشکی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری روسیه، این مقام بلند پایه در وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگاران اعلام نمود که برنامه استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی بعلت خواست آمریکا برای دفاع از خود در برابر موشک های ایران و کره شمالی است.

این دیپلمات اظهار داشت : "آمریکا نگران موشک هایی است که می توانند از کره شمالی و ایران پرتاب شوند. یکی از گزینه های ممکن برای دفاع از خود و متفقین می تواند استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در سواحل شرقی آمریکا و یا جایی در اروپا باشد".

آمریکا به همین منظور از لهستان و جمهوری چک درخواست کرده است تا این سیستم های موشکی درخاک آنها مستقر شود گرچه درخواست از چک به طور رسمی صورت گرفته اما روسیه این اقدام آمریکا را تهدیدی برای امنیت خود قلمداد می کند.

مقام های روسیه بر این عقیده هستند که توان موشکی تهران و پیونگ یانگ در حد تهدید آمریکا و یا متحدان آن نیست و این سیستم موشکی می تواند امکانات روسیه را تحت سیطره خود در آورد.

"سرگئی ایوانف" معاون نخست وزیر و وزیر دفاع فدراسیون روسیه روز 24 ژانویه در دهلی نو اعلام نمود که ایران و کره شمالی از موشک های بالستیک قاره پیما برخوردار نیستند.

به گفته این دیپلمات آمریکایی ، اعلامیه ایران درباره تمایل به پرتاب ماهواره خود به فضا گویای این است که تهران از فناوری های ایجاد موشک های دوربرد برخوردار است.

وی گفت : "ما معتقدیم که اگر ایران امکان پرتاب ماهواره خود به مدار را دارد، این بدان معناست که این امکان را نیز دارد که به هر نقطه ای از زمین با موشک های خود ضربه وارد کند".

وی افزود که در حال حاضر سیستم های دفاع ضد موشکی در آلاسکا و کالیفرنیا مستقر هستند و به آمریکا امکانات معینی را برای دفاع از خود در برابر موشک هایی که از خاک کره شمالی پرتاب شوند، می دهند اما آنها در رابطه با موشک های ایرانی موثر نخواهند بود.

روز گذشته "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی خود استدلالات آمریکا مبنی بر دفاع در برابر حمله موشکی فرضی ایران کره شمالی را برای استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا را قانع کننده ندانست.

وی اعلام کرد: "کارشناسان ما معتقد نیستند که سیستم های دفاع ضد موشکی که در شرق اروپا قرار است مستقر شوند می توانند در جهت مقابله با ایران و یا تروریست ها باشند. کدام تروریست ها؟ مگر تروریست ها موشک های بالستیکی در اختیار دارند؟".

وی افزود: "ما به خوبی مسیر موشک هایی که می توانند از سوی ایران پرتاب شوند را می دانیم. به همین خاطر چنین دلایلی از نظر ما بی اساس هستند و این به طور مستقیم به ما مربوط می شود و واکنش متناسبی خواهیم داشت. همانطور که قبلاً هم گفتم این پاسخ متناسب اما به مراتب موثرتر خواهد بود".