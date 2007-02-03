تشنه گلزنی بودیم/ به فوتبال تدافعی اعتقادی ندارم

خداداد عزیزی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در طول هفته گذشته بارها بر روی نقاط ضعف تیم ذوب آهن کار کرده بودیم و با شناخت کامل از این تیم به میدان رفته بودیم که درنهایت هم موفق شدیم با نتیجه ای پرگل ازسد این تیم بگذریم.

وی تصریح نمود: آنچه بیش ازهرچیز باعث موفقیت تیم ابومسلم دردیدارهای اخیرشده میل و عطش گلزنی در بازیکنان تیم بوده و به طورحتم در بازیهای آینده نیز فقط به ارائه فوتبالی هجومی می اندیشیم و به هیچ عنوان به فوتبال تدافعی فکر نمی کنیم.

عزیزی با بیان اینکه یک تیم همیشه در شرایط ایده آل قرار ندارد افزود: این شرایط همیشگی نیست و باید از همین الان برای آینده برنامه ریزی دقیق داشت تا موفق شد.