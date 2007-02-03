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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۵۴

خداداد عزیزی در گفتگو با مهر :

تشنه گلزنی بودیم/ به فوتبال تدافعی اعتقادی ندارم

تشنه گلزنی بودیم/ به فوتبال تدافعی اعتقادی ندارم

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم گفت: اگر مقابل ذوب آهن نتیجه خوبی کسب کردیم به دلیل عطش گلزنی بازیکنان در این دیدار بود و خوشحالم که به هدفمان دست پیدا کردیم.

خداداد عزیزی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در طول هفته گذشته بارها بر روی نقاط ضعف تیم ذوب آهن کار کرده بودیم و با شناخت کامل از این تیم به میدان رفته بودیم که درنهایت هم موفق شدیم با نتیجه ای پرگل ازسد این تیم بگذریم.

وی تصریح نمود: آنچه بیش ازهرچیز باعث موفقیت تیم ابومسلم دردیدارهای اخیرشده میل و عطش گلزنی در بازیکنان تیم بوده و به طورحتم در بازیهای آینده نیز فقط به ارائه فوتبالی هجومی می اندیشیم و به هیچ عنوان به فوتبال تدافعی فکر نمی کنیم.

عزیزی با بیان اینکه یک تیم همیشه در شرایط ایده آل قرار ندارد افزود:  این شرایط همیشگی نیست و باید از همین الان برای آینده برنامه ریزی دقیق داشت تا موفق شد.

وی درخاتمه گفت: مجموعه تیم دراین دیداربازی قابل قبولی را ارائه کرد و تعویضهایی را که انجام دادیم باعث افزایش توان تیمی ما شد که همین عوامل نیز پیروزی را برای تیم به ارمغان آورد. 

کد مطلب 442484

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