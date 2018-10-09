رشد ۳۰ درصدی صادرات گمرکی آذربایجان شرقی به خارج از کشور

ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان صادرات امسال گفت : در ۶ ماه گذشته بیش از یک میلیون و۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۶۰ میلیون و ۲۵۸ هزار دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

وی با اشاره به اینکه این میزان صادرات به ۸۵ کشور دنیا صورت گرفته است، افزود: این میزان صدارات از لحاظ ارزش ۳۰ درصد و از نظر وزن ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان داشته است.

به گفته اورنگی عمده گروه کالاهای صادره از طریق گمرکات استان، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، چدن، آهن و فولاد، سوخت های معدنی، ماشین آلات و وسایل مکانیکی و شیرینی و شکلات بوده است.

وی همچنین به میزان واردات اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۱۵۲ هزار کالا به ارزش ۴۲۰ میلیون و ۴۹۷ هزار دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است که از لحاظ وزن ۴۰درصد و از حیث ارزش دلاری ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.

اورنگی با بیان اینکه از ۵۳ کشور مختلف دنیا کالا وارد کشور شده است، تصریح کرد: عمده کالاهای وارده به کشور از طریق مبادی گمرکی استان شامل ماشین آلات و وسایل مکانیکی، توتون و تنباکو، قطعات خودرو، چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، کاغذ و مقوا بوده است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به درآمدهای وصولی گمرکات استان در نیمه اول امسال خاطرنشان کرد: میزان درآمدهای وصلی گمرکات استان، افزون بر ۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال بود که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش دارد.