  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رشد ۳۰ درصدی صادرات گمرکی آذربایجان شرقی به خارج از کشور

رشد ۳۰ درصدی صادرات گمرکی آذربایجان شرقی به خارج از کشور

تبریز- ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی از افزایش ۳۰ درصدی ارزش کالاهای صادر شده از گمرکات این استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان صادرات امسال گفت : در ۶ ماه گذشته بیش از یک میلیون و۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۶۰ میلیون و ۲۵۸ هزار دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

وی با اشاره به اینکه این میزان صادرات به ۸۵ کشور دنیا صورت گرفته است، افزود: این میزان صدارات از لحاظ ارزش ۳۰ درصد و از نظر وزن ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان داشته است.

به گفته اورنگی عمده گروه کالاهای صادره از طریق گمرکات استان، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، چدن، آهن و فولاد، سوخت های معدنی، ماشین آلات و وسایل مکانیکی و شیرینی و شکلات بوده است.

وی همچنین به میزان واردات اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۱۵۲ هزار کالا به ارزش ۴۲۰ میلیون و ۴۹۷ هزار دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است که از لحاظ وزن ۴۰درصد و از حیث ارزش دلاری ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.

اورنگی با بیان اینکه از ۵۳ کشور مختلف دنیا کالا وارد کشور شده است، تصریح کرد: عمده کالاهای وارده به کشور از طریق مبادی گمرکی استان شامل ماشین آلات و وسایل مکانیکی، توتون و تنباکو، قطعات خودرو، چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، کاغذ و مقوا بوده است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به درآمدهای وصولی گمرکات استان در نیمه اول امسال خاطرنشان کرد: میزان درآمدهای وصلی گمرکات استان، افزون بر ۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال بود که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش دارد.

کد مطلب 4424899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها