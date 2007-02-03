به گزارش خبرنگار مهر، هنوز نامی برای این اثر اعلام نشده، اما وودی آلن فیلمبرداری را از تابستان در بارسلونا آغاز می کند. شنیده ها حاکی از آن است که کروز در این فیلم به زبان اسپانیایی و انگلیسی صحبت می کند و یکی از دلایل انتخاب وی از سوی آلن همین امر بوده است.



کارگردان نامی سینما واپسین پروژه هایش با نام های "امتیاز نهایی" و "خبر دست اول" را در لندن فیلمبرداری کرد، اما تصمیم دارد فیلم جدیدش را در بارسلونا کلید بزند. این کارگردان فیلم "رویای سیندرلا" با شرکت یوان مگرگور و کالین فارل را نیز در نوبت اکران دارد.



پنه لوپه کروز که ریشه در مادرید دارد، امسال به پاس ایفای نقش در فیلم "بازگشت" به کارگردانی پدرو آلمودوار نامزد دریافت تندیس اسکار بهترین هنرپیشه زن شده است. او چندی پیش جایزه گویا که جزو جوایز برتراسپانیاست را نیز دریافت کرد.