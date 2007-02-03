خبرهای کوتاه سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس لیتریر، کارگردان فیلم "هالک شگفت انگیز" از نمایش این اثر در 27 ژوئن 2008 خبر داد. گویا فیلمبرداری صحنه های مربوط به بروس بنر به پایان رسیده و اریک بانا مانند نسخه نخست به پیکر این شخصیت جان بخشیده است.



- رومن پولانسکی به زودی داستان "پمپی" را بر اساس کتاب رابرت هریس روایت می کند. فیلم شرح حال مهندس جوانی است که برای تعمیر یک قنات بزرگ استخدام می شود تا از تخریب رم جلوگیری کند. پولانسکی با اشاره به اینکه فیلم با بودجه 130 میلیون دلاری ساخته می شود، تصریح کرد داستان به شدت وابسته به جلوه های ویژه است. او علاوه بر این گفت: "فیلمنامه به خوبی تنظیم شده. وقتی برای نخستین بار به من گفتند داستان در دوران باستان می گذرد، قبول نکردم اما زمانی که کتاب را خواندم، دریافتم بسیار هیجان انگیز است."



- لیندسی لوهان از پروژه سینمایی "زن بی اهمیت" کناره گرفت. ابتدا قرار بود او نقش مقابل آنت بنینگ را در این اثر ایفا کند و با شان بین همکاری کند، اما اعلام کرد این اواخر به شدت خسته شده و نیاز به استراحت دارد. کارگردانی "زن بی اهمیت" بر عهده بروس برسفورد است.



- رایان گاسلینگ که به تازگی برای حضور در فیلم "نیمه نلسن" نامزد اسکار شده، از ساخت فیلم "ارتش مقاومت ارباب" خبرداد. او علاوه بر کارگردانی، نگارش فیلمنامه را نیز بر عهده دارد. از آنجا که فیلمبرداری این اثر در آفریقا صورت می پذیرد، گاسلینگ پیشنهادهای بسیاری را رد کرد. از دیگر فیلم های وی می توان به "شکست" اشاره کرد که در زمره فیلم های تریلر جای دارد و شاهد همکاری او با آنتونی هاپکینز است.