ابزار قهرمانی در تیم فوتبال شهرداری همدان فراهم نیست

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ تنور رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور با گذشت چند هفته ابتدایی در حال گرم‌تر شدن است و تیم‌های مدعی از همین هفته‌های ابتدایی به دنبال جمع کردن امتیازات هستند.

تیم فوتبال شهرداری همدان نماینده فوتبال همدان در گروه الف لیگ دسته دوم فوتبال کشور بعد از نتایج درخشانی که در فصل گذشته با بابک صمدیان گرفت در این فصل اسب خود را برای فتح لیگ دسته دوم فوتبال کشور زین کرده تا بتواند در فصل بعد از بدشانسی‌هایی که در فصل‌های گذشته یقه این تیم را گرفته بود جدا و این بار جواز صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور را کسب کند.

در این فصل بعد از عملکرد مناسبی که بابک صمدیان مربی جوان و بومی همدان داشت مسئولان تیم فوتبال شهرداری همدان سکان هدایت این تیم را بار دیگر به این مربی خوش آتیه سپردند تا شهرداریچی های همدان با هدایت صمدیان به لیگ دسته اول برسند.

هواداران به شهرداریچی ها چشم دوخته اند

هواداران و مردم فوتبال دوست همدانی در این فصل با توجه به شرایط نامناسبی که دیگر نماینده فوتبال همدان یعنی تیم فوتبال پاس در لیگ دسته دوم دارد تنها به تیم فوتبال شهرداری همدان چشم دوخته اند.

اما این روزها خبرهای خوبی از اردوی شهرداریچی ها به گوش نمی‌رسد چراکه از یک طرف تیم فوتبال شهرداری همدان حتی ابزار اولیه کار همچون کاپشن، گرم‌کن، ساک ورزشی، ملانژ و سایر لوازمی که نیاز اولیه یک تیم است را در اختیار ندارد و از سوی دیگر بازیکنان این تیم در گفتگو و محافلی که دارند از این وضعیت بسیار ناراضی هستند.

همچنین تا به این هفته بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال شهرداری همدان دریافتی نداشته‌اند و مشکلات مالی بازیکنان و کادر فنی این تیم را آزار می‌دهد کمااینکه باید به تمام این مشکلات نبود فضای اسکان مناسب برای رفتن بازیکنان به اردوی شب قبل از بازی و مشکلات تمرینی را هم اضافه کرد.

با شرایط موجود انتظار از تیمی که ابزار قهرمانی برایش فراهم نیست قطع به یقین انتظار خیلی بالایی خواهد بود و باید مسئولان این تیم از عباس صوفی شهردار همدان که بیشتر به سمت پاس می رود، اعضای شورای شهر همدان، سعید خوشبخت و امیرحسین اسکندریان سرپرست و معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان از تیم فوتبال شهرداری همدان حمایت‌های مالی و معنوی داشته باشند.

تا به این هفته چند بار شهردار همدان و اعضای شورای شهر بر سر تمرینات این تیم حاضر شده اند اما متأسفانه حمایت‌های حتی معنوی هم از این تیم بسیار ضعیف است و با شرایط موجود باید منتظر این باشیم تا شهرداری همدان هم به حال‌وروز پاس دچار شود.

تیم فوتبال شهرداری همدان در چهار هفته گذشته یک باخت برابر چوکا تالش، یک پیروزی خانگی برابر استقلال اهواز و دو تساوی بیرون از خانه برابر سردار بوکان و کاسپین قزوین کسب کرده‌ و تا پایان هفته چهارم با ۵ امتیاز در رده ششم قرار دارند.

شهرداریچی های همدان در هفته پنجم با همسایه خود در جدول رده‌بندی مقاومت تهران بازی دارند که با توجه به شرایط جدول رده‌بندی به شدت به این امتیاز خانگی نیاز دارند تا بتوانند خود را به جمع مدعیان و بالانشینان جدول اضافه کنند.

در دیدارهای خانگی محکوم به پیروزی هستیم

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: بعد از تساوی هفته گذشته برابر کاسپین قزوین تمرینات بسیار خوبی را در طول هفته برگزار کردیم.

بابک صمدیان افزود: بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان در طول هفته با تمرینات خوب شرایط جسمی و روحی بسیار مناسبی دارند و با تمام قدرت به دنبال کسب نتیجه در دیدار خانگی پیش رو دارند.

وی با اشاره به دیدار این هفته شهرداری همدان گفت: در دیدارهای خانگی ما به شدت به دنبال ۳ امتیاز هستیم در دیدار این هفته باید به مصاف مقاومت تهران برویم شناخت بسیار خوبی از این تیم داریم و بازی‌های این تیم را از نزدیک آنالیز کرده‌ایم.

صمدیان عنوان کرد: از دقیقه ابتدای مسابقه به دنبال باز کردن دروازه مقاومت تهران خواهیم بود تا با کسب این پیروزی بتوانیم شرایط خود را در جدول بهتر کنیم و به جمع مدعیان صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به لزوم حمایت از تیم فوتبال شهرداری بیان کرد: انتظارات از تیم فوتبال شهرداری همدان بالاست و ما انتظار داریم مسئولان شهرداری همدان نگاه ویژه‌تری به این تیم داشته باشند.

وی عنوان کرد: به‌طور قطع در فوتبال امروز حمایت‌های بیرون زمین بیش از ۵۰ درصد موفقیت خواهد بود و باید مسئولان در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

تنها هدف شهرداری همدان صعود به لیگ دسته اول است

مدیرعامل تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری همدان تا به این هفته نتایج خوبی را کسب کرده و بازی‌های قابل قبولی را از دیدگاه کارشناسان ارائه می‌دهد.

امیرحسین اسکندریان افزود: کادر فنی تیم ۱۰۰ در صد بومی است و در بخش شاکله تیم تا حدی که ظرفیت فوتبال استان‌همدان پاسخگو بوده از نفرات بومی استفاده کرده‌ایم.

وی با اشاره به مسائل مالی این تیم بیان کرد: از قراردادهای بازیکنان و کادر فنی در فصل گذشته چیزی نمانده و اکثر قراردادهای فصل گذشته را تسویه کرده‌ایم.

به زودی درصدی از قراردادهای فصل جدید بازیکنان و کادر فنی را نیز پرداخت می‌کنیم مدیرعامل تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: به دنبال این هستیم تا به زودی درصدی از قراردادهای فصل جدید بازیکنان و کادر فنی را نیز پرداخت کنیم.

اسکندریان با اشاره به اهداف تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: تنها هدف ما این است تا بتوانیم به یاری خدا در این فصل جواز صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور را به دست بیاوریم.

در پایان گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور در گروه الف این مسابقات روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس همدان میزبان تیم فوتبال مقاومت تهران خواهد بود.