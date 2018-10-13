سهم ۰.۹ درصدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس از تولید بنزین یورو ۴

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز نیمه دوم سال و کاهش تدریجی دمای هوا، مسئله وارونگی هوا باز هم تبدیل به یکی از دغدغه های دستگاه های ذی ربط خواهد شد. در آخرین گزارش سالانه بانک جهانی درباره شاخص های توسعه انسانی کشورها مشخص شده است از هر ۱۰ مرگ در دنیا یک مرگ منتسب به آلودگی هوا و در کشورهای در حال توسعه از هر ۹ مرگ یک مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان بهداشت در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد، ۲۳ درصد یا تقریباً یک چهارم از مرگ‌هایی که در دنیا اتفاق می‌افتد مربوط به عوامل محیطی است.

هرچند که آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال وابسته به عوامل مختلفی است، اما کیفیت بنزین مصرفی به ویژه در کلانشهرها که جمعیت متراکم تر و تردد بیشتری دارند، می تواند در کاهش یا افزایش آلودگی هوا موثر باشد. سال گذشته بررسی کیفیت بنزین عرضه شده در کلان شهرها موضوعی بود که بین وزارت نفت، صمت، سازمان ملی استاندارد و دست آخر دادستانی تهران پاسکاری شد و البته بدون نتیجه ، ابتر ماند.

پای حرف آمار

یکی از پروژه های مهم پالایشی کشور، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است. پالایشگاهی که چشم امید تولید بنزین باکیفیت در حجم بالا، به ویژه در دوران تحریم، به آن دوخته شده است. پس از روی کار آمدن مدیریت جدید در معاونت پالایشی وزارت نفت روند رسیدگی به این پروژه تسریع شد و به گفته مقامات وزارت نفت فاز یک و دو آن به بهره برداری رسید که در نتیجه طبق این اعلام باید شاهد تولید ٢٤ میلیون لیتر بنزین پایدار از این دو فاز بودیم.

با این وجود، جدیدترین اطلاعات نشان می دهد که پالایشگاه ستاره خلیج فارس در چهار ماهه نخست سال جاری به طور میانگین روزانه ۱۵.۵ میلیون لیتر بنزین تولید کرده است که از این میزان تنها ٠.٩ درصد آن بنزین یورو ۴ بوده است. این در حالی است که در این بازه زمانی، روزانه ٨۵ تا ٨۶ هزار بشکه میعانات گازی در روز به عنوان خوراک دریافت کرده است. در چهار ماه مذکور این پالایشگاه به طور میانگین روزانه ٣ میلیون لیتر در روز نفتا هم تولید کرده است. این در حالی است که طبق برنامه تعیین شده واحد تقطیر فاز دو این پالایشگاه باید در تیرماه و واحد ایزومریزاسیون آن باید در اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری می رسید. با توجه به اینکه یکی ارکان مهم در تولید بنزین یورو ۴ فعال بودن و بهره برداری کامل از واحد ایزومریزاسیون است، کم بودن حجم تولید بنزین یورو ۴ در این پالایشگاه می تواند نشان از مشکل در این واحد باشد.

پیگیری های خبرنگار مهر به منظور پیگیری وضعیت این پالایشگاه از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به جایی نرسید.

پالایشگاه اصفهان؛ پیشتاز در تولید سوخت

به طور کلی میانگین تولید بنزین کل کشور در چهارماهه نخست سال جاری حدود ٧۴ میلیون لیتر در روز بوده است که از این میزان ٢۴ میلیون لیتر آن در روز بنزین یورو ۴ است. گفتی است از این رقم تولید، حدود ١٤ میلیون لیتر آن در پالایشگاه شازند اراک، حدود ٨ میلیون لیتر آن در پالایشگاه اصفهان و باقی آن در سایر پالایشگاه ها از جمله پالایشگاه تبریز تولید می شود.

از طرفی بر اساس گفته یک مقام آگاه، میانگین مصرف بنزین کل کشور در تابستان امسال حدود ٨٧ میلیون لیتر در روز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف گذاری وزارت نفت برای واردات بنزین در سال جاری حدود ٨ میلیون لیتر در روز با در نظر گرفتن رشد مصرف ٨ درصدی بود این در حالی است که به گفته محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی رشد مصرف در سال جاری حدود ۱۱ درصد بوده است. البته این وزارتخانه در تلاش است تا مصرف بنزین وارداتی را به صفر برساند و بر اساس آخرین اعلام سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی میزان میانگین تولید روزانه بنزین کشور ۹۵.۵ میلیون لیتر و واردات بنزین نیز تقریبا صفر بوده است.