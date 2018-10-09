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۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

احسانی‌شکیب: مدال نقره بیشتر از طلا به من چسبید

احسانی‌شکیب: مدال نقره بیشتر از طلا به من چسبید

نایب قهرمان رقابت‌های پرتاب دیسک بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا گفت: مدال نقره پرتاب دیسک بازی‌های پاراآسیایی بیشتر از طلا به او چسبیده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، ملی پوش پارا دو و میدانی ایران که روز گذشته در ماده F۵ صاحب نشان نقره شد، گفت: خدا را شکر فرصت دوباره ای به من داده شد تا توانایی ام را ثابت کنم. 

وی با اشاره به حریف چینی اش افزود: همه دوست دارند صاحب مدال طلا شوند اما کسب مدال نقره به من خیلی چسبید چون رقیب سرسختی دارم که سه متر بیشتر از بازی های پارالمپیک پرتاب کرد و من در پرتاب آخر این عنوان را به دست آوردم.

جاوید احسانی شکیب ادامه داد: در رقابت با حریف چینی همیشه نقره داغ می شوم اگرچه دوست داشتم این حریفم در مسابقات شرکت نکند اما رقابت خوبی با او داشتم. 

نایب قهرمان پرتاب دیسک ایران اظهار داشت: امروز در ماده پرتاب وزنه رقابت خواهم کرد و همه تلاشم را برای کسب مدال خواهم کرد و مدال پرتاب دیسک را به مردم ایران تقدیم می کنم چون با دعاهایشان به من انگیزه زیادی دادند.

کد مطلب 4424954

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