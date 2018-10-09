به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، هاجر صفرزاده بعد از دستیابی به مدال نقره دوی ۲۰۰ متر بانوان کلاس T۲۲ مسابقات دو و میدانی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا ضمن بیان این مطلب گفت: مسابقه خوب و سطح بالایی بود و من با اختلاف خیلی کم به مدال نقره رسیدم و حریفم طلا گرفت.

وی در ادامه افزود: پیش‌بینی می‌کردم بتوانم در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا به مدال دست پیدا کنم، اما رنگ آن را نمی‌دانستم.

صفرزاده که در مسابقات دوی نابینایان و کم‌بینایان موفق به کسب مدال شد، تصریح کرد: شاید این نتیجه‌ای نبود که انتظارش را داشتم، اما در کل بد نبود. من توانستم ضمن کسب مدال نقره، رکورد شخصی‌ام را یک ثانیه ارتقا دهم.

بانوی پارادوومیدانی‌کار کشورمان همچنین خاطر نشان کرد: ماده شخصی من دوی ۴۰۰ متر است و فردا در ۱۰۰ و دو روز بعد در ماده ۴۰۰ متر خواهم دوید. امیدوارم در مواد بعدی نتیجه بهتری کسب کنم.

وی در خاتمه اظهار داشت: مسابقات دوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ در رده بزرگسالان است و من نوجوانم و در این رده شرکت کرده‌ام. برخی از حریفانم ۱۳ سال از من بزرگتر هستند.