کشف قاچاق سوخت در زنجان ۵۰ رصد رشد دارد

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ورود پرونده‌های قاچاق سوخت افزایش دارد، گفت: ورود پرونده‌های قاچاق سوخت در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش محسوسی داشته و طی این بازه زمانی با قاچاق سوخت یارانه‌ای در استان زنجان مواجه هستیم و در این بازه زمانی کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان بیش از ۲۳ درصد رشد داشته است .

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی کشفیات قاچاق سوخت نیز در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۲۴ محموله قاچاق سوخت در استان کشف شده و در سال جاری کشف قاچاق سوخت رتبه اول را دارد.

ممیزی تاکید کرد: بعد از سوخت، پوشاک رتبه دوم در بحث کاالای قاچاق در استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.