  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

کشف قاچاق سوخت در زنجان ۵۰ رصد رشد دارد

کشف قاچاق سوخت در زنجان ۵۰ رصد رشد دارد

زنجان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی شش ماه امسال، کشفیات قاچاق سوخت در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ورود پرونده‌های قاچاق سوخت افزایش دارد، گفت: ورود پرونده‌های قاچاق سوخت در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  افزایش محسوسی داشته و طی این بازه زمانی با قاچاق سوخت یارانه‌ای در استان زنجان مواجه هستیم  و در این بازه زمانی کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان بیش از ۲۳ درصد رشد داشته است . 

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی کشفیات  قاچاق سوخت نیز در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشت. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۲۴ محموله قاچاق سوخت در استان کشف شده و در سال جاری کشف قاچاق سوخت رتبه اول را دارد. 

ممیزی تاکید کرد: بعد از سوخت، پوشاک رتبه دوم در بحث کاالای قاچاق در استان زنجان را به خود اختصاص داده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.

کد مطلب 4424983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صابری IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      در کشور روزانه نزدیک به 5 میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم.پس کشفیات نسبت به قاچاق خیلی کم است. چرامسولان برای جلوگیری از قاچاق سوخت فکری اساسی نمیکنند؟ ستاد مبارزه باقاچاق چرا فعالتر نمیشود؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها