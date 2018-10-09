به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه، حجت‌الاسلام هادی عسگری با اشاره به زلزله سال گذشته سرپل‌ذهاب اظهار داشت: نزدیک به ۴۷۰ میلیارد ریال خسارت به ایثارگران آسیب دیده در ۱۰ شهر استان کرمانشاه پرداخت می شود.

وی با قدردانی از پیگیری های مسئولان به منظور کمک‌رسانی هر چه بهتر به ایثارگران مناطق زلزله زده و کاهش آلام آسیب‌دیدگان از این حادثه افزود: علیرغم محدودیت‌های اعتباری که وجود داشت، بنیاد شهید و امور ایثارگران توانست با تلاش های شبانه روزی و با تعامل و همکاری با دستگاه‌های مرتبط به ویژه بیمه البرز نسبت به برآورد خسارت‌های جامعه ایثارگری اقدام کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه تصریح کرد: از میان ۱۳ هزار و ۶۲۸ ایثارگر خسارت دیده منازل ۱۱ هزار و ۸۵۲ ایثارگر را برآورد خسارت کرده که تاکنون به ۸۶۶۵ نفر از این افراد خسارت پرداخت شده است.

وی ادامه داد: با توجه به میزان خسارتی که به هر منزل وارد شده این منازل در سه بخش تخریبی نوع اول و دوم و تعمیرات دسته بندی شده که مبالغ پرداخت شده در حال حاضر بالغ بر ۴۶۸ میلیارد ریال است.

حجت‌الاسلام عسگری با اشاره به نشست های برگزار شده با اعضای ستاد بحران استان در این زمینه خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه بنیاد عضو ستاد بحران استان نبود ولی آنچه را که در توان داشت در جهت به سامان رساندن واحدهای مسکونی زلزله زدگان ایثارگر به کار گرفته و تلاش مجدانه ای را از خود نشان داد.

وی افزود: تاکنون وضعیت نزدیک به ۷۰ درصد از ایثارگران مشخص شده و لذا در تلاش هستیم که با تعامل و همکاری مناسبی که با بیمه البرز و بنیاد مسکن داریم در کوتاهترین زمان ممکن و تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما شاهد پرداخت مابقی خسارات و نیز بازسازی منازل باقیمانده ایثارگران، از سوی بیمه البرز و بنیاد مسکن باشیم.