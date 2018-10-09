۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

الهام صالحی: برای کسب مدال نقره ۱۴ رقیب داشتم

بانوی مدال‌آور پارادوومیدانی ایران پیش از آغاز بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ پیش‌بینی کسب مدال نقره این بازی‌ها را می‌کرده است. 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، الهام صالحی بعد از کسب مدال نقره پرتاب نیزه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ در کلاس F۵۳/۵۴ شده بود، اظهار داشت: خدا را شکر که توانستم به مدال نقره دست پیدا کنم. مسابقه ما در سطح بالایی برگزار شد و من برای کسب مدال نقره ۱۴ رقیب داشتم.

این بانوی پارادوومیدانی ایران همچنین یادآور شد: پیش‌بینی‌ام کسب مدال نقره بود و خوشبختانه در ماده تخصصی‌ام به مدالی که مورد نظرم بود، رسیدم.

صالحی در مورد شرایط برگزاری بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ نیز گفت: همه چیز خوب و عالی است به غیر از غذای دهکده که باب میل ما ایرانی‌ها نیست. ما فقط غذا می‌خوردیم که سیر باشیم و در زمان مسابقه کم نیاوریم.

وی در خاتمه تصریح کرد: اگر مسئولان از ورزشکاران حمایت بیشتری کنند، ممنون می‌شوم.

