الهام صالحی: برای کسب مدال نقره ۱۴ رقیب داشتم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، الهام صالحی بعد از کسب مدال نقره پرتاب نیزه بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ در کلاس F۵۳/۵۴ شده بود، اظهار داشت: خدا را شکر که توانستم به مدال نقره دست پیدا کنم. مسابقه ما در سطح بالایی برگزار شد و من برای کسب مدال نقره ۱۴ رقیب داشتم.
این بانوی پارادوومیدانی ایران همچنین یادآور شد: پیشبینیام کسب مدال نقره بود و خوشبختانه در ماده تخصصیام به مدالی که مورد نظرم بود، رسیدم.
صالحی در مورد شرایط برگزاری بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ نیز گفت: همه چیز خوب و عالی است به غیر از غذای دهکده که باب میل ما ایرانیها نیست. ما فقط غذا میخوردیم که سیر باشیم و در زمان مسابقه کم نیاوریم.
وی در خاتمه تصریح کرد: اگر مسئولان از ورزشکاران حمایت بیشتری کنند، ممنون میشوم.
نظر شما