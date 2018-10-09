فساد «تروریسم اجتماعی» است/ شمشیر پاکدستی را از نیام بیرون بکشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نجباء، شیخ اکرم الکعبی دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء با ارسال نامه تبریک متفاوتی به نخست‌وزیر جدید عراق، نکات مهمی را در قالب نصیحت، گوشزد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اکرم الکعبی» با یادآوری اینکه از انتخابات و مناصب دولتی دوری جسته است و بنابراین توصیه‌های خود را بدون شائبه مطرح می‌کند، از «عادل عبدالمهدی» خواست که اخلاص، عدالت، رفع محرومیت و مبارزه با فساد را سرلوحه قرار دهد.

وی خطاب به نخست‌وزیر عراق نوشت: بدانید که روز قیامت درباره شکم‌های گرسنه، ناامنی و خون ناحق، بیماران بی‌دارو، آب‌های غیربهداشتی، بی‌برقی، افکار منحرف صهیونیستی که جوانان ما را هدف گرفته، معضلات نظام آموزشی و... از شما سؤال خواهد شد.

دبیرکل نُجَباء، عادل عبدالمهدی را به پیروی از سیره امام علی (ع) فراخواند و اضافه کرد: به چاپلوسان و نفوذی‌ها اجازه ندهید که دست روی دوشتان گذاشته، برایتان کف بزنند و روحیه طاغوتی نفس را سیراب کنند.

الکعبی در ادامه از نخست‌وزیر عراق خواست که به شهروندان مستضعف و نقاط محروم کشور سر بزند و مشکلات موجود را از نزدیک ببیند، بشنود و لمس کند.

وی در نامه به عبدالمهدی افزود: بازرسانتان را به کوچکترین ادارات بفرستید تا ذلتی را که ملت هنگام مراجعه به آنجا متحمل می‌شوند، دریابید. خواهید دید که پس از تلاشی زیاد و خسته‌کننده، چاره‌ای جز پرداخت رشوه وجود ندارد!

فرمانده ارشد بسیج مردمی عراق خاطرنشان کرد: فساد به‌ مثابه تروریسم اجتماعی بوده و مانند وبا پراکنده شده است و برای مبارزه با آن، باید شمشیر پاکدستی را از نیام بیرون کشید.

شیخ اکرم الکعبی در پایان برای نخست‌وزیر آرزوی توفیق کرد و سعادتمندی ملت عراق را از محضر خداوند مسألت نمود.