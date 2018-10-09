  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۳

با صدور پیامی صورت پذیرفت؛

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت مادر شهید«مغنیه» را تسلیت گفت

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت مادر شهید«مغنیه» را تسلیت گفت

مشهد-تولیت آستان قدس رضوی درگذشت مادر شهیدان جهاد، فواد و عماد مغنیه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت السلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی درگذشت مرحومه مغفوره ام المقاومه «آمنه سلامه» مادر شهیدان جهاد، فواد و عماد مغنیه را تسلیت گفت. 

در این پیام آمده است:درگذشت مرحومه مغفوره ام المقاومه «آمنه سلامه» مادر شهیدان جهاد، فواد و عماد مغنیه موجب تالم و تاثر شد.چنین بانویی که شخصیتی همچون شهید والامقام عماد مغنیه را در دامن پرمهرش پرورش داد، مایه افتخار امت اسلامی است.

حیات طیبه این مادر سفر کرده به دیار باقی در سایه سار قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) به تربیت فرزندانی مومن، انقلابی، مجاهد فی سبیل الله و ولایت‌مدار سپری شد و امروز الگویی برای مادران و همسران جهان اسلام است.درگذشت آن بانوی فرزانه را که اسوه صبر، بردباری، متانت و از خودگذشتگی بود، به همه مجاهدان راه حق و خانواده گرانقدر ایشان تسلیت عرض می‌کنم و در جوار مضجع نورانی حضرت رضا(ع) برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستارم.

کد مطلب 4425053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها