به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در ادامه دومین روز مسابقات دوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ که از صبح امروز در زمین اصلی ورزشگاه GBK پیگیری شده است، سامان پاکباز و مسعود حیدری در کلاس F۱۲ پرتاب وزنه به رقابت با حریفان خود پرداختند.

در این رقابت سامان پاکباز با رکورد ۱۵.۱۹ متر به مدال نقره رسید و مسعود حیدری نیز با حدنصاب ۱۴.۴۷ متر مدال برنز کسب کرد. در این بخش البک سلطانوف از ازبکستان با پرتابی به طول ۱۵.۶۷ متر اول شد.

مدال آوران ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی به شرح زیر است:

طلا:

۱- شاهین ایزدیار - شنا

۲- ساره جوانمردی - تپانچه ۵۰ متر P۴

۳ - رقیه شجاعی - تفنگ بادی ایستاده ۱۰ متر

۴- علیرضا قلعه ناصری - پرتاب دیسک

۵ - یونس سیفی پور - پرتاب وزنه کلاس F۳۲

۶- شاهین ایزدیار - شنا ۱۰۰ متر آزاد

۷ - امیر جعفری - وزنه بردارری ۵۹ کیلوگرم

۸ - عذرا مهدوی کیا - دو و میدانی ۱۵۰۰ متر

۹ - وحید علی نجیمی- دو و میدانی ۲۰۰ متر

۱۰ - مهدی اولاد - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

نقره:

۱ - بهزاد عزیزی - پرتاب نیزه

۲ - جلیل باقری - پرتاب دیسک

۳ - یوسف یوسفی - وزنه برداری ۵۹ کیلوگرم

۴ - علی اصغر جوانمردی - پرتاب وزنه

۵ - جاوید احسانی شکیب - ترتاب دیسک

۶ - علی الفت نیا - دو و میدانی ۲۰۰ متر

۷ - زهرا صالحی - پرتاب نیزه

۸ - هاجر صفرزاده - دوی ۲۰۰ متر کلاس T۲۲

۹ - نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۰ - سامان پاکباز - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

برنز:

۱ - سیدعرفان حسینی - پرتاب نیزه

۲ - زهرا برناکی - پرش طول

۳ - حسن جانفشان - تنیس روی میز

۴ - حامد امیری- پرتاب دیسک

۵ - میثم بنی طبا - جودو ۶۰ کیلوگرم

۶ - رضا غلامی- جودو ۶۶ کیلوگرم

۷ - علی امیدی – دو و میدانی

۸ - امید ظریف صنایع T۱۳- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۹ - داودعلی قاسمی T۳– دو و میدانی ۲۰۰ متر

​۱۰ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - ۲۰۰ متر

۱۱ - عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F۱۲/۱۳

۱۲ - سولماز بازرگان - پرتاب دیسک

​۱۳ - مسعود حیدری - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه