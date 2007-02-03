"مینای شهر خاموش" سه فیلمبردار متفاوت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "مینای شهر خاموش" به عنوان دومین اثر اکران شده در سینمای رسانه های گروهی روز گذشته با حضور امیرشهاب رضویان کارگردان، محمدرضا سکوت مدیر فیلمبرداری، سعید رضویان مجری طرح، فرزاد هوتهم تدوینگر، مهرداد زاهدیان طراح صحنه و لباس، مهران رجبی، صابر ابر، شهباز نوشیر و رویا جاویدنیا بازیگران و داریوش تقی پور آهنگساز اثر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه رضویان در ارتباط با فیلمبرداری بخش های مختلف این فیلم گفت: "فیلمبرداری بخش بم برعهده داریوش عیاری بود که البته در ابتدای کار انجام شد. اما وی به دلیل مشکلات شخصی نتوانست با این پروژه همکاری کند و در ادامه کار محمدرضا سکوت در بخش تهران ما را همراهی کرد و در آلمان نیز یک فیلمبردار آلمانی ما را همراهی کرد."



وی در ادامه درباره مفاهیم انسانی استفاده شده در این فیلم عنوان کرد: "مفاهیم و باورهای انسانی استفاده شده در این فیلم متاثر از نوع نگاه من به زندگی است."



رضویان در رابطه با حضور انتظامی در این فیلم اظهار داشت: "من همیشه دوست داشتم با دو نفر در سینما کار کنم؛ یکی از آنها اسماعیل محمدی بود که البته ایشان فوت کردند و دیگری عزت اله انتظامی است که خوشبختانه این امر اتفاق افتاد. ما در یک روند کاری برای بازی با وی به نتیجه رسیدیم که البته ایشان در سمت مشاور فیلمنامه هم در این فیلم حضور داشتند."



وی درباره شیوه قصه گویی این فیلم توضیح داد: "من از جمله کارگردانانی هستم که ریشه در مستند دارم. قصه گویی یک بخش از کار ما بود. واقعیت این است که من در فیلم قبلی ام به روایت مستند بیشتر تمایل داشتم، اما در این کار به داستان گویی تمایل بیشتری دارم، اما دلبستگی همه آنهایی که از آن نسل سینما هستند به سینمای ضد قصه بیشتر است."



این کارگردان درباره شباهت این فیلم به فیلم های "خیلی دور خیلی نزدیک" و "خانه ای روی آب" گفت: "من منکر شباهت نیستم. من هر دو فیلم را دوست دارم؛ البته قبل از اینکه بخواهم کار را شروع کنم با میر کریمی نیز صحبت هایی کردم و از مشاوره های وی بهره بردم."



فرزاد هوتهم تدوینگر فیلم گفت: "برخلاف اینکه شما تصور می کنید این فیلم ریتم کندی دارد، من این اعتقاد را ندارم. ریتم ما در فیلم تابعی از ریتم سکانس ها است. سکانس های ابتدای فیلم در تهران، ریتم کندی دارد، ولی در بم به صورت تعمدی ریتم کند تری انتخاب شد. زیرا باید فیلم در بم تامل بیشتری داشته باشد."



ابر، درباره بازی خود در این فیلم اظهار داشت: "ترسی که من از بازی در کنار انتظامی داشتم، ترس لذت بخشی بود. من در کنار این استاد چیزهای زیادی یاد گرفتم و به خاطر همدلی کارگردان و بازیگران دیگر مجموعه تشکر می کنم."



رضویان درباره بحث انرژی هسته ای که در فیلم عنوان شده بود گفت: "من در این فیلم می خواستم به گونه ای بیانگر اوضاع و شرایط کنونی باشم. بحث انرژی هسته ای هم از مباحث ملی است که من به آن در فیلم توجه کردم."