به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری،حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیا رکی، در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری، بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی فرمانی است توسط مقام معظم رهبری که برای اجرای این امر همه دستگاهها مکلف هستند، افزود: باید همه حمایت کنند تا کارگاههای تعطیل به چرخه تولید بازگردند و دستگاه قضایی استان در کلیه حوزههای قضایی نظارت و رسیدگی به این امر را با جدیت انجام خواهد داد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان تمام تلاش و حمایت خود را برای رفع موانع اجرای اقتصاد مقاومتی بکار خواهد گرفت تا این فرمان رهبر انقلاب به نحو احسن و دقیق اجرا شود.
رئیس شورای قضایی استان زنجان افزود: با کمک تمام مسئولان دستگاهها بایستی اقتصاد مقاومتی را بومیسازی کنیم، هرچند اقدامات خوبی در این حوزه در استان زنجان انجام شده ولی کافی نیست و باید فعالیتها را شتاب و ارتقاء دهیم.
صادقی نیارکی ارتباط مستمر با فعالان صنعت را در راستای حمایت از کارگاهها را مهم برشمرد و اظهار کرد: بهترین ارتباط با صاحبان صنعت استان حضور در کارگاههای صنعت و مشاهده مشکلات است که با این اقدام میدانی و جهادی موجبات دلگرمی تولیدکنندگان را فراهم کنیم.
رئیسکل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیتهای بیشتری در جهت رسیدگی به پروندههای اقتصادی در محاکم استان استفاده کنیم.
زنجان- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: با کمک تمام مسئولان دستگاهها بایستی اقتصاد مقاومتی را بومیسازی کنیم، هرچند اقدامات خوبی در این حوزه در استان انجامنشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری،حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیا رکی، در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری، بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی فرمانی است توسط مقام معظم رهبری که برای اجرای این امر همه دستگاهها مکلف هستند، افزود: باید همه حمایت کنند تا کارگاههای تعطیل به چرخه تولید بازگردند و دستگاه قضایی استان در کلیه حوزههای قضایی نظارت و رسیدگی به این امر را با جدیت انجام خواهد داد.
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