به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر متن کامل پیام معاون سینمایی وزیر ارشاد را به جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر به این شرح اعلام کرد:
بار دیگر سیمرغ ... بار دیگر پرواز ... بار دیگر معبود ... بار دیگر معشوق ...
میعادگاه بیست و پنجم فجر فرارسید، با گذر از کوچه های معطر عشق و حماسه و مظلومیت و پرغلغله از صدای جاری او که غریبانه گفت: "اگر آئین محمد (ص) برپا نمیماند مگر با کشته شدن من، پس ای شمشیرها مرا دربرگیرید، سپس رشحه رشحه هجوم تیغها و تیرها و امواج شمشیرها شد، تا تندیس تمامنمای حقانیت و حریت و مظلومت قد برافرازد، سیمرغوار، برای همیشه تاریخ و از آن میانه برای این زمان و این دوران که در پی گذر قرون و سرد و گرم ایام، آدمی بیش و کم، تشنه آنی است که او گداخته و عطشان آن بود و برای انسان و جهان میخواست: شرافت، عدالت و سعادت.
همان حقایق و عبرت های مکتوم و نهفته عاشورا که به تمامه عیان نمی شود مگر به زبانی جهانی و رسانه ای هنر همگانی و کدام زبان جهانیتر و کدام هنر برتر و کدام رسانه نافذتر از سینما برای واگویی این حقیقت عظمی؟... و کدام سینما شایسته تر از سینمایی شرقی، دینی و ایرانی که امروز ما در این کهن سرزمین میراثدار علم و فرهنگ و تدین و تمدن، سینمای ملی اش می نامیم و با ربع قرن حیات نوین، سینمای هویت، واقعیت و امیدش می خوانیم.
آری، میعادگاه بیست و پنجمین نیز فرارسید و چندروزه ای را با ماست و البته خواهد گذشت. اما جایگاه این بیست و پنجمین میعاد ماندنی است، که میثاق گاه سینمای هویت طلب، غرورآفرین و فرداساز ایران است این میعادگاه تاریخی، با "سودای سیمرغ " در "جلوه گاه شرق" با "در جستجوی حقیقت" از "چشم واقعیت" و با "نگاه ملی" در "جام جهان نما" در سینما.
/ پیام معاون سینمایی وزیر ارشاد به جشنواره فیلم فجر /
سینمای ملی سرشار از هویت، واقعیت و امید است
مهندس محمدرضا جعفری جلوه در پیامی به جشنواره فیلم فجر امسال، سینمای ملی را سینمایی سرشار از هویت، واقعیت و امید معرفی کرد.
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