ارائه خدمت به ۵۲۰۰ زائر در پایانه های مسافربری شهرداری ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ورامین اظهار داشت: ارائه خدمات به شهروندان در پایانه مسافربری جهت اعزام شهروندان به عتبات عالیات، مکه مکرمه، کربلای معلی، قم و جمکران همراه با برگزاری مراسم های معنوی از کارهای خوب صورت گرفته است.

دهقان در ادامه در رابطه با دیگر فعالیت های سازمان پایانه های ورامین افزود: راه اندازی سایت اطلاع رسانی سازمان پایانه جهت اطلاع شهروندان و خرید بلیط، پیگیری و راه اندازی سامانه صدور ویزای اربعین حسینی در پایانه مسافربری و ارائه بلیط سفر به مرز مهران، کربلا و نجف با ناوگان اتوبوس استاندارد و توریستی به نرخ دولتی جهت رفاه حال شهروندان و زائران و جابه جایی مسافران و شهروندان به استانهای مختلف کشور به تعداد ۵۲۰۰ نفر از نمونه خدمات صورت گرفته است.

شهردار ورامین در ادامه با اشاره به فعالیت واحد CNG بیان داشت: این واحد خدماتی بصورت شبانه روزی در حال خدمت به مردم شهرستان ورامین است که در این مسیر توانسته به اخذ مدرک استاندارد برای جایگاه قاسم آباد و کمربندی شمالی نائل آید و عودت وآزادسازی کارمزد سالهای ۹۲-۹۳-۹۶ جهت جایگاه قاسم آباد و کمربندی را انجام دهد و از طرف دیگر با توجه به تخصصی بودن واحد فوق در بحث آموزش توانست گواهینامه تکنیسین فنی برای هر سه جایگاه ( به تعداد سه نفر) را اخذ کند.