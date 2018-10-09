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۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان سمنان:

۳۴۱ مرکز با تامین اجتماعی استان سمنان قرارداد همکاری دارند

۳۴۱ مرکز با تامین اجتماعی استان سمنان قرارداد همکاری دارند

سمنان- رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان سمنان بابیان اینکه تعداد ٣۴١ مرکز در استان با این دفتر همکاری دارند، گفت: بیشترین تخلف ثبت‌شده بازرسی مراکز طرف قرارداد سو استفاده از دفترچه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پیوندی صبح سه‌شنبه در جلسه‌ای به میزبانی سالن تأمین اجتماعی سمنان بابیان اینکه تعداد ٣۴١ مرکز در سطح استان با دفتر اسناد پزشکی سمنان قرارداد همکاری دارند، ابراز داشت: بیشترین موارد تخلف ثبت‌شده در بازرسی از مراکز طرف قرارداد استان سو استفاده از دفترچه غیر را شامل می‌شود.

وی افزود: دفتر اسناد پزشکی استان سمنان بازرسی از مراکز کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها را عهده‌دار است و همچنین بر کار مطب پزشکان و آزمایشگاه‌ها مراکز فیزیوتراپی و تصویربرداری که با تأمین اجتماعی قرارداد دارند نظارت دارد.

 رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان سمنان بابیان اینکه طی شش‌ماهه سال جاری طی دو مرحله از همه مراکز تحت قرارداد تأمین اجتماعی بازرسی‌شده است، ابراز داشت: علاوه بر حضور مستقیم با بهره‌گیری از سیستم مکانیزه این دفتر نیز مراکز تحت قرارداد مورد پایش و رصد واقع می‌شوند.

پیوندی بابیان اینکه کارشناسان ناظر در بیمارستان‌های تحت قرارداد سازمان تأمین اجتماعی حضور دارند، تصریح کرد: هدف از پیگیری این نظارت‌ها افزایش رضایت‌مندی مردم است و می‌کوشیم تا بهترین خدمات به مردم تحت پ. شش این سازمان ارائه شود.

وی افزود: روند حذف دفترچه‌های کاغذی در مراکز تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی پیگیری می‌شود که خوشبختانه ۱۰۰درصد این طرح اجرایی شده است که با اجرای آن مشکلات نسخه خوانی، تمدید اعتبار و اتمام دفترچه درمان به‌صورت کامل برطرف می‌شود.

کد مطلب 4425209

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