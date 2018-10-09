تلاش برای ثبت جهانی دستکندهای «ارزانفود» و «سامن» در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز اشرفی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه همایش بین المللی معماری دستکند گفت: سومین همایش بین‌المللی معماری دستکند با عنوان «میراث معماری دستکند برای نسل‌ها» با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان، دفتر امور پایگاه ها، دانشگاه بوعلی سینا و مراکز علمی، از جمله موسسه فرهنگی ICOMOS (شورای بین المللی ابنیه و محوطه ها) تا ۱۹ مهر در همدان ادامه خواهد داشت

وی اظهار داشت: در این همایش ۵ موضوع مفاهیم و مبانی نظری در معماری دستکند، بستر فرهنگی معماری دستکند، بستر طبیعی و طبیعت معماری دستکند، حفاظت در معماری دستکند، فناوری و معماری دستکند مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور عنوان کرد: در این کنفرانس بین المللی برترین متخصصان معماری دستکند از کشور های ایران، ایتالیا، فرانسه، الجزایر و افغانستان شرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۱۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، افزود: از این تعداد ۸۰ مقاله از ۷۵ پژوهشگر پذیرفته شده که در نهایت ۶۰ مقاله به مرحله نهایی همایش راه یافت.

اشرفی ادامه داد: این مقالات در بخش های پوستر، سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات مورد بررسی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارای دستکندهای متنوع و متعددی است، اظهار داشت: این ویژگی در کنار امکانات و آمادگی این استان باعث شد تا همدان به عنوان میزبان سومین دوره این همایش انتخاب شود.

دبیر علمی همایش بین المللی معماری دستکند تاکید کرد: بیش از ۲۰۰ مکان دستکند در کشور شناسایی شده است اما تعداد آنها خیلی بیشتر از اینها است چراکه برخی از آنها به دست فراموشی سپرده شده اند و یکی از اهداف این همایش ترمیم نگهداری و حفظ آثار دستکند است.

اشرفی افزود: ایران به لحاظ وسعت جغرافیایی و تاریخ و فرهنگ، از لحاظ تنوع و تعداد آثار دستکند بسیار غنی است و حرف های زیادی در این بخش برای گفتن دارد.

وی با اشاره به اینکه روستای دستکند میمند کرمان در سال ۱۳۹۴ ثبت جهانی شد، اظهار داشت: طی برنامه های حفاظتی و نگهداری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تلاش داریم تا دستکند هایی همچون ارزانفود و سامن همدان را در فهرست میراث جهانی ثبت کنیم.

رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: معماری دستکند از جمله گونه های معماری هایی است که به عنوان هنر خلاقانه بشر در آشتی با طبیعت در دو دهه اخیر توجه مجامع حرفه ای و علمی جهانی را به خود جلب کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از دستکند های کشور به صورت پایگاه میراث ملی ثبت شده است، عنوان کرد: در ادامه برگزاری این همایش، تبادل نظرات علمی و کارشناسی، برای تهیه دستورالعمل و ضوابط معرفی، مستندسازی، استحکام بخشی و حفاظت از دستکندهای کشور برگزار می شود.

افشار تاکید کرد: برگزاری موفق همایش‌های پیشین، استقبال بی نظیر پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مرتبط منجر به برقراری ارتباط علمی بین پژوهشگران این حوزه و انتشار کتاب های چکیده و مجموعه مقالات این همایش‌ها شده است.