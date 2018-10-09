۹۰۰ برنامه مختلف فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: ترویج فرهنگ شهید و شهادت یکی از اهداف مهم برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان است.

وی با بیان اینکه باید قشر جوان را در زمینه بررسی پرونده های شهدا دخالت دهیم، اظهار کرد: خوشبختانه جوانان و نوجوانان به خصوص قشر دانشجو مشارکت خوبی در راستای برگزاری کنگره دو هزار شهید استان دارند.

سردار قاسمی با بیان اینکه تاکنون قریب به ۹۰۰ برنامه مختلف فرهنگی و هنری در راستای برگزار کنگره، انجام شده است، گفت: باید فرهنگ ایثار و شهدا را در بین جوانان ترویج کنیم.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین گروه های سرود، تئاتر و گروه های هنری خوبی از قشر جوان تشکیل شده است.

وی از تولید فیلم یک دقیقه ای در فضای مجازی خبر داد و اظهار کرد: همچنین اقدامات مطلوبی توسط اساتید، طلاب و دانشجویان انجام شده است.

سردار قاسمی با بیان اینکه طی هفته آینده سه اجلاسیه شهدا برگزار می شود، گفت: همچنین قبل از برگزاری این اجلاسیه ها، افتتاح نمایشگاه را خواهیم داشت.