توزیع یک میلیارد تومان سبد غذایی بین کودکان مبتلا به سوء تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با روسای کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و بیماری‌های کودکان ناشی از سوء تغذیه است گفت: کمیته امداد استان بوشهر در این زمینه با توزیع سبد غذایی برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی کودکان کمتر از پنج سال دچار سوء تغذیه، گام برداشته است.

وی با اشاره به اینکه حفظ سلامت مددجویان به خصوص کودکان دچار سوء تغذیه یکی از برنامه‌های مهم کمیته امداد است افزود: در همین زمینه در شش ماه نخست سال جاری یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان سبد غذایی برای دو هزار و ۳۰۰ کودک زیر پنج سال مبتلا به سوء تغذیه پرداخت شده است.



لطفی خاطر نشان کرد: طرح توزیع سبد غذایی میان کودکان مبتلا به سوء تغذیه براساس تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان با هدف بهبود تغذیه در گروه‌های هدف انجام می‌شود.



مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گروه هدف در طرح تغذیه کودکان را محدوده سنی شش ماه تا کمتر از پنج سال عنوان کرد و افزود: هر کودک به محض ورود به طرح و بهره‌مندی از آن باید حداقل طی دو دوره شش ماهه (مجموعاً یک سال) تحت پوشش طرح بوده تا مراتب پایش رشد آن به صورت کامل انجام و شرایط رفع سوء تغذیه با تأیید مراکز بهداشتی، درمانی (پس از مهلت یک ساله) محرز شود.



لطفی سرانه تغذیه برای هر نفر را ۱۰۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: هر سبد شامل اقلام مواد غذایی اعم از حبوبات، لبنیات و تخم مرغ، برنج، ماکارونی و روغن که از طریق فروشگاه‌های طرف قرارداد به والدین کودکان تحویل می‌شود.



مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه بیشترین کودکان مبتلا به سوء تغذیه در مناطق روستایی و محروم قرار دارند، گفت: طرح همسفره با هدف تأمین نیازهای غذایی کودکان تحت حمایت، افزایش شاخص سلامت و ارتقاء سطح هوشی کودکان مددجو، از سوی کمیته امداد اجرا می‌شود.



لطفی همچنین در خصوص پرداخت سبد غذایی ویژه مادران باردار و شیرده اظهار داشت: سبد مذکور برای تغذیه مادران باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه، از ابتدای ماه چهارم بارداری تا پس از زایمان به مدت ۲۴ ماه پرداخت می‌شود.



وی به نحوه مشارکت خیران برای کمک به کودکان نیازمند تغذیه اشاره کرد و گفت: نیکوکاران می‌توانند با مراجعه به سایت همسفره، برای هر کودک به مبلغ حداقل ۱۰۰ هزار ریال سبد غذایی تقبل و خریداری کنند.