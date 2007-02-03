مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درگفتگو با مهر درباره ایده مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تشکیل اوپک گازی گفت: درحال حاضر تقاضای جهانی گاز به دلیل مسائل زیست محیطی و مزیت آن نسبت به دیگر حامل های انرژی در بخش صنعت ، نیروگاهی و مسائل حمل و نقل بسیار چمشگیر است .

سید رضا کسایی زاده افزود : نقش گاز در سبد انرژی به اندازه ای بالاست که قرن 21 را قرن گاز نامیده اند.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد : فرمان مقام معظم رهبری نیز در تشکیل اوپک گازی با آگاهی کامل از این امر بوده و باعث ایجاد یک تشکیلات منجسم و کارآمد برای انرژی به نام گاز شده و تامین انرژی گاز را نیز ساماندهی می کند.

وی اضافه کرد : اگر اوپک گازی یا "اوجک " به وسیله روسیه و ایران تشکیل شود این سازمان نقش بسیار موثری خواهد داشت، زیرا 42 درصد از ذخایر گازی جهان در کشور روسیه و ایران قرار داد و این رقم بسیار قابل توجه است .

وی ضرورت تشکیل "اوجک" را ثبات بازار گاز و امنیت عرضه آن دانست و گفت : بدین ترتیب بازار گاز دنیا از یک رویه مشخص و منطقی به لحاظ کیفیت ، قیمت و عرضه تبعیت می کند .

کسایی زاده با اشاره به این که ممکن است عده ای از مصرف کنندگان عمده با تشکیل این سازمان موافق نباشند، گفت : نکته مهم در این میان آن است که تاسیس این سازمان منافع دوطرف را یعنی هم تولید کننده و هم مصرف کننده در پی دارد.

به گفته معاون وزیر نفت ، تاسیس اوجک گازی دغدغه خاطر مصرف کنندگان را در راستای تامین انرژی از بین می برد و این فرمایش رهبر فرزانه انقلاب مسئولیت سنگینی را متوجه وزارت نفت و سایر نهادهای مسئول برای تشکیل این سازمان و ایجاد زیر ساخت های آن می گذارد .

وی همچنین گفت: ایران باید برای حضور فعال در اوپک گازی در راستای افزایش تولید گاز خود برآید، زیرا داشتن مقام دوم در ذخایر گاز مهم است اما تبدیل شدن به دومین عرضه کننده گاز مهم تر است.

کسایی زاده ، کاهش مصرف داخلی را نیز ضروری دانست و تصریح کرد : ایران باید با تعریف الگوی مصرف و نگاه منطقی به افزایش راندمان دستگاه های انرژی برنسبت به کاهش تولید اقدام کند .

وی گفت : هرگاه ایران بتواند به این دوهدف مهم دست یابد، نقش موثرتری در اوپک گازی خواهد داشت.

معاون وزیر نفت افزایش تولید گاز در ایران را منوط به افزایش سرمایه گذاری در بخش بالادستی عنوان کرد و اظهار داشت : ایران از پتانسیل های بالقوه زیادی برای تولید گاز برخوردار است که باید به بالفعل تبدیل کند .

وی ادامه داد : درسند چشم انداز 20 ساله باید 260 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت گاز صورت گیرد که 140 میلیارد دلار از این رقم در بخش بالادستی و 120 میلیارد دلار نیز در بخش پایین دستی خواهد بود .

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت : اگر بتوانیم در این زمینه سرمایه لازم را تامین کنیم علاوه بر موثر بودن در اوپک گازی می توانیم همه صنایع داخلی و پیمانکاران داخلی را در سطح کشور فعال کنیم .

کسایی زاده خاطر نشان کرد : با این میزان سرمایه گذاری 28 فاز عسلویه یا پارس جنوبی فعال می شود و تولید ایران نیز افزایش می یابد درنتیجه دو پیش شرط لازم برای موثر بودن نقش ایران در اوپک گازی محقق می شود.

وی درباره بخش پایین دستی نیز افزود : در بخش پایین دستی نیز باید خط لوله نهم به طرف مرز بازرگان برای صادرات گاز به ترکیه و اروپا و خط لوله هفتم برای صادرات گاز به هند و پاکستان محقق می شود .

وی حجم سرمایه گذاری انجام شده در بخش گاز را در ده ماهه سال جاری 3 میلیارد دلار دانست و افزود : این رقم در برنامه 4 میلیارد دلار پیش بینی شده بود که تاکنون 3 میلیارد دلار از آن محقق شده است.