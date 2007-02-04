امین تارخ که با سه فیلم در جشنواره فجر امسال حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فیلم های جدید خود گفت: "با فیلم های "رئیس" مسعود کیمیایی، "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی و "ساعت 25" مسعود آب پرور در جشنواره امسال حضور دارم."



وی در مورد حضورش در فیلم "پابرهنه در بهشت" اظهار داشت: "کار با فیلمسازان مستعد و جوان همیشه برایم جذاب بوده است. تقریباً از شروع کار بازیگری دوست داشتم با جوان ها کار کنم. تجربه هم نشان داده بیشتر مواقع همکاری با کارگردان های جوان فضایی تازه به وجود می آورد. البته این روند یعنی توجه به کارگردانان جوان از دوره های قبل و حضور اساتیدی چون عزت اله انتظامی و علی نصیریان در آثار فیلمسازان جوان وجود داشته است. حضور در ساخته های نخست داریوش مهرجویی نمونه ای از این اعتماد بازیگران باتجربه به کارگردان های جوان است."



وی در ادامه خاطرنشان کرد: "در فیلم "پابرهنه در بهشت" در نقش دکتر مسئول یک آسایشگاه قرنطینه بیماران ظاهر شدم. فیلمنامه فضایی بکر و نو داشت و به نوعی به موضوع پرداخته بود که کمتر در سینمای ما سراغ آن رفته اند. بدیهی است اگر فیلمنامه با وسواس و دقت لازم ارایه شود، فیلم خوبی از کار درخواهد آمد و این امر هنگام ساخت این اثر اتفاق افتاد. مخاطب در این فیلم با ساخته ای متفاوت رو به رو می شود."



این بازیگر در مورد همکاری دوباره با کیمیایی بعد از 18 سال در فیلم "رئیس" توضیح داد: "اینکه در همکاری با چنین کارگردانی وقفه طولانی مدت رخ می دهد بیشتر بازی تقدیر است. از سوی دیگر، شخصیت هایی که می تواند در یک فیلمنامه وجود داشته باشد، امکان دارد با کاراکتر بازیگر نزدیک نباشد و به همین دلیل وقفه ای بلندمدت میان همکاری یک کارگردان و بازیگر رخ می دهد. تمایل همکاری دیگر بار من با کیمیایی پس از فیلم "سرب" با توجه به آنچه بیان کردم تا امسال فراهم نشد تا اینکه امسال در تازه ترین ساخته وی حضور یافتم."



تارخ تاکید کرد: "بعد از گذشت 18 سال احساس کردم با پیشنهاد بازی در نقش سرهنگ "رئیس" همکاری خوب دوباره ای با کیمیایی می توانم داشته باشم. به هر حال تجربه حضور در آثار این فیلمساز با توجه به اینکه عنصر بازیگری در فیلم هایش یک محور اساسی و کلیدی محسوب می شود، بسیار مهم است. هیچ بازیگری فرصت این همکاری را از دست نمی دهد. سرهنگ کاراکتری مثبت و اهل رفاقت و دوستی های پایدار و در عین حال محکم و دارای صلابت است. این شخصیت که در رفاقتش اهل گذشت بود، با پیشنه حضور در جنگ به آدمی صبور و مقاوم تبدیل شده بود. امیدوارم مردم به خوبی بتوانند با این فیلم ارتباط برقرار کنند."



تارخ در مورد حضورش در فیلم "ساعت 25" گفت: "فیلم یک اثر معناگرایانه با پسزمینه دفاع مقدس است و به شرایط زندگی آزاده ای می پردازد که پس از سال ها اسارت به میهن بازمی گردد."



این بازیگر شرایط جشنواره فجر امسال را چنین پیش بینی کرد: "به نظر می رسد با جشنواره پربار و خوبی رو به رو باشیم. با توجه به شرایط موجود حضور کارگردان های قدیمی و بازیگران مطرح و خوشنام و جوان های مستعد با یکی از بهترین دوره های جشنواره رو به رو خواهیم بود."