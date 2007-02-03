به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "سنتوری" جدیدترین ساخته داریوش مهرجویی که در بخش مسابقه جشنواره فجر امسال قرار دارد و در برنامه دیگر سالن های سینمای مختص جشنواره گنجانده شده، در فهرست آثار حاضر در سالن رسانه ای گروهی قرار ندارد.



- روز نخست جشنواره برخلاف انتظارها و سنت هر سال که معمولا با آرامش در سالن ویژه مطبوعات آغاز می شد، امسال بسیار شلوغ و پررونق بود. به نحوی که هنگام تماشای فیلم دوم (مینای شهر خاموش) برخی ایستاده فیلم را تماشا کردند. البته در میان تماشاگران کم نبودند چهره هایی که هیچ تناسبی با مطبوعاتی ها نداشتند و جالب تر اینکه چند نوجوان حدود 10 و 12 ساله در سالن دیده می شدند!



- طی چند سال اخیر تشویق کردن یا نکردن مطبوعاتی ها پس از اتمام فیلم یکی از نشانه های میزان توجه و علاقه بینندگان به آثار اکران شده بوده است. دیروز پس از نمایش فیلم "پابرهنه در بهشت" هیچ کدام از اهالی رسانه دست نزدند. در حالی که فیلم "مینای شهر خاموش" مورد تشویق گرم بینندگان حاضر در سالن سینمای رسانه های گروهی قرار گرفت.



- جلسات نقد و بررسی فیلم ها، دقایقی پس از پایان نمایش فیلم در سالن شماره یک جشنواره انجام می شود. در جلسات تعداد زیادی از عوامل فیلم از جمله کارگردان، تهیه کننده، تدوینگر، آهنگساز و چند بازیگر حضور می یابند. اما نکته اساسی شیوه برگزاری است. امسال انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در برگزاری جلسات نقد مشارکت چندانی ندارد و غلامرضا موسوی از اعضا انجمن تهیه کنندگان برگزاری جلسات را بر عهده دارد. مدت زمان کوتاه جلسات و مطرح نشدن تعداد زیادی از پرسش ها به خاطر شیوه برگزاری جلسه، یکی از مشکلات اصلی این بخش است.



- در روز نخست جشنواره فیلم فجر تعدادی از هنرمندان و دست اندرکاران عرصه سینما در سالن ویژه رسانه های گروه حضور یافتند. حسین یاری، گلاب آدینه، مهتاب نصیرپور از جمله اهالی سینما و دکتر رضا پورحسین مدیر شبکه چهار، صانعی مقدم، علی معلم، محمدصادق آذین و مجید رجبی معمار از جمله دست اندرکاران و مدیران سینمایی حاضر در سالن بودند.

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