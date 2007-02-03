دستور کار این هفته مجلس؛ تشکیل کمیسیون دائمی تلفیق بودجه در مجلس/ نحوه پذیرش دانشجو/ متمم بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاوه بر طرح ها و لوایح در دستور کار مجلس، سئوال سید محمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو، سئوال عبدالمحمد رستاد نماینده داراب و زرین شهر از وزیر کشور و سئوال بیژن شهبازخانی نماینده ملایر از وزیر اقتصاد نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بنا بر این گزارش، سایر دستورکارهای جلسات هفته جاری مجلس به شرح زیر است:

- بررسی طرح دوفوریتی استفساریه جزء (3) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (29 ) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 اعاده شده از شورای نگهبان.

-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه های داخلی و بین المللی.

-گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح نحوه تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و شیوه رسیدگی به لایحه بودجه ومتمم آن در مجلس شورای اسلامی.

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 به منظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانده های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت.

-گزارش کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات در مورد لایحه اصلاح جداول (4) و(8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم قانون بودجه سال 1385 کل کشور.

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از هزینه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره نهم.

- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از عملکرد شهرداری تهران.

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تحفص عده ای از نمایندگان مجلس از صندوق بیمه محصولات کشاورزی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از بانکهای دولتی.

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان.

- گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (3) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحات و تغییرات در موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت مورخ 14 مهر ماه 1378 برابر با 6 اکتبر 1999 بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی.

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر.

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل (85) قانون اساسی.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره (147) در مورد حداقل استانداردها در کشتی های تجاری.

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد رد لایحه تعیین مرجع اصلاح و تغییر اساسنامه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیرولتی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعت گمرکی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (1) تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان.

- گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد لایحه تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان.

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نشانه گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان در مورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی.

- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه توسعه صنایع دریایی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت حمهوری اندونزی.

- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات.

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه همکاری های بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاری های بهداشتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در خصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران درآفریقای جنوبی.

- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان.

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه.

- گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

- گزارش شور اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته نگرو در مورد کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوریه در مورد کمک متقابل اداری در امور گمرکی.

- گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بنگلادش.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی.

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تقویت، آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس.

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین المللی دریانوردی.

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح حراست ها.

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لوایح و طرح های ذیل طبق اصل (85) قانون اساسی:

الف: لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم

ب- لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

ج- لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

د- لایحه پیشگیری از وقوع جرم

ه- لایحه جرایم رایانه ای

و- لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375

ح- طرح ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نامهای تجاری

ط- طرح حمایت از حریم خصوصی.

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل کمیته ملی زیست ایمنی.

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور طبق اصل (85) قانون اساسی.

- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورها سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن.

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

- گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری( رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی بهمنظور تعیین مدت اجرای آزمایشی )

-گزارش شعبه سوم در مورد اعتبار نامه موسی غضنفرآبادی نماینده میاندوره ای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بم.

-گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور.

-بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی.